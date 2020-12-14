Новые пенсии и пособия. Минблаг предупреждает о переходном периоде
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С 1 января из-за решения Конституционного суда в Латвии должен вырасти размер минимальной пенсии по возрасту, инвалидности и потери кормильца, а также пособия государственного социального обеспечения. Но моментально пересчет сделан не будет, поскольку предусмотрен переходный период, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства благосостояния.

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Так, для пенсии по возрасту, инвалидности и потери кормильца предусмотрен переходный период с 1 января по 30 апреля 2021 года. На деле это означает, что до мая будет выплачиваться пенсия, установленная на 31 декабря 2020 года.

Не позже мая 2021 года министерство обещает обеспечить пересчет, а недополученная разница за четыре месяца будет выплачена вместе с пенсией за май 2021 года.

Схожий алгоритм будет действовать и при расчете пособий государственного социального обеспечения, но учитывая свои нюансы, например, при определении размера пособия для инвалидов первой и второй группы будет учитывать число дней, когда человек работал или нет.

С будущего года семейное пособие будет выплачиваться на детей-инвалидов до 20-летнего возраста вне зависимости от того, продолжает ли ребенок учиться. Но разница за январь-март будет выплачена только в апреле 2021 года.

Как отмечают в министерстве, изменения коснутся около 115 000 жителей Латвии. Поэтому Государственному агентству социального страхования (VSA) необходимо время для создания нового алгоритма расчетов пенсий и пособий.

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