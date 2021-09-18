ОСТА год спустя: что изменилось после трехкратного повышения штрафа за отсутствие полиса

Летом прошлого года в Латвии более, чем в три раза выросли штрафы за управление транспортным средством без полиса ОСТА - с прежних 85-120 евро до 350-650 евро. Delfi разбирался, зачем нужно было принимать столь жесткие меры, кто и каким образом фиксирует отсутствие ОСТА и в каком случае водитель может заплатить штраф по старому тарифу.

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"Как сейчас помню: солнечный летний день, я в отпуске, просматриваю почту. Неожиданно натыкаюсь на письмо от CSDD. Открываю — шок. Штраф от полиции 350 евро. Тут же судорожно начинаю соображать, где же я могла так превысить скорость?! Пока наконец не доходит — это штраф за то, что я забыла купить полис ОСТА. Обычно напоминание присылает страховщик, но в этот раз почему-то ничего не пришло, — рассказывает Светлана.

Так как я находилась в отпуске и очень много ездила за рулем, то возник вопрос — сколько же таких писем счастья я теперь могу получить? И кто фиксирует нарушения — полиция или фоторадары тоже?"

Женщина позвонила в полицию, в надежде, что сможет опротестовать штраф: "Я наивно надеялась, что с моей идеальной водительской историей, мне пойдут навстречу. Но не тут было. В дежурной части посочувствовали, но сказали, что платить придется все равно. Конечно, по закону я имею право опротестовать штраф, но в дежурной части сразу дали понять — вряд ли это что-то даст. Нарушение зафиксировано и никаких смягчающих обстоятельств или факторов, за которые можно было зацепиться или по-разному интерпретировать — в этом случае нет. При этом в протоколе было указано, что платить нужно всю сумму сразу".

Для кого и зачем повысили штрафы

1 июля 2020 года в силу вступил новый Закон об административной ответственности, а также поправки в Законе о дорожном движении, определяющем ответственность за административные нарушения правил дорожного движения.

Согласно новым нормативным актам, во-первых, выросли сами штрафы, во-вторых, изменился порядок их расчета — теперь административный штраф за использование участвующего в дорожном движении транспортного средства без OCTA исчисляется в единицах денежного штрафа, установив, что 1 единица равна 5 евро.

Если раньше водитель легковушки за отсутствие полиса ОСТА получал штраф 85-120 евро и 2 штрафных пункта, то теперь штраф составляет 350 — 650 евро (без штрафных пунктов).

В соответствии с новым Законом об административной ответственности нужно учитывать, что, если одно лицо совершило два или больше административных нарушений, административный штраф налагается за каждое нарушение отдельно, и, если в рамках одного действия было совершено несколько административных нарушений, административный штраф налагается за каждое нарушение.

"Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) выступало инициатором увеличения штрафов именно для сегмента автобусов и грузовых автомобилей, так как эти транспортные средства входят в более тяжелую категорию, что связано с более высокими рисками в случае ДТП. Однако, в ходе работы над законом, норма о более высоких штрафах была обобщена на все транспортные средства. Устанавливая столь суровое наказание, цель законодателя была уменьшить количество различных нарушений", — объяснили в LTAB.

Каким образом фиксируется отсутствие полиса ОСТА

Отсутствие полиса ОСТА выявляется разными способами и в каждом есть свои нюансы.

1. Полицейская машина "360" — водителя за нарушение не останавливают, позже владелец транспортного средства получает протокол со штрафом.

2. Фоторадары — проверяют наличие ОСТА только в том случае, если водитель превысил скорость. Протокол получает владелец транспортного средства.

3. Полицейский патруль — останавливает за какое-либо нарушение. И тут внимание: в этом случае, если у водителя нет полиса ОСТА, штраф такой же, каким был до вступления в силу поправок (то есть 85 — 120 евро).

Прошел год — какие выводы можно сделать?

По данным Государственной полиции, в 2020 году с помощью стационарных и переносных фоторадаров были зафиксированы 2321 нарушений, когда транспортное средство участвовало в дорожном движении без оформленного на его владельца полиса ОСТА, в свою очередь, с помощью "системы камер 360" констатировано 2352 таких нарушений. В этом году за семь месяцев фоторадары зафиксировали уже 1313 подобных нарушений, а с помощью полицейских машин "360" — 1811.

Для сравнения: в 2019 году фоторадары зафиксировали 3144 транспортных средств без ОСТА, а в 2018 году — 2683.

"Сравнивая статистические данные, полученные с фоторадаров, когда транспортные средства участвовали в дорожном движении без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, можно сделать вывод, что число нарушителей по-прежнему велико и число таких нарушений остается относительно неизменным", — отметила представитель Государственной полиции Лина Кальке.

"Удельный вес застрахованных транспортных средств на дороге существенно не изменился. На протяжении многих лет этот показатель почти не меняется — 2-3%. В то же время мы заметили другую тенденцию — с момента вступления в силу новых штрафов, люди намного чаще стали замечать, что наличие ОСТА контролируют и фоторадары. Если раньше на это несильно обращали внимание, то в течение последнего года, получая крупные штрафы, люди звонят в бюро LTAB и очень удивляются, услышав, что наличие ОСТА контролируют и с помощью технических средств", — рассказывают в LTAB.

Одномесячные полисы уже привели к первым серьезным проблемам

Новинка этого лета — одномесячные полисы. 1 июля этого года в силу вступили поправки в законе об ОСТА, предусматривающие, что владельцы транспортных средств могут приобретать полис ОСТА на один месяц. Обобщенная статистика и опыт LTAB показывают — чем более короткий срок действия имеет полис ОСТА, тем выше вероятность, что владелец транспортного средства не приобретет новый полис своевременно. По этой причине LTAB уже высказывал опасения, что, возможно, увеличится количество незастрахованных транспортных средств. "Анализ полисов ОСТА сроком на один месяц, приобретенных в июле и августе, свидетельствует что его владельцы приобретали следующий полис в среднем на 2 дня позже окончания срока действия своего полиса. И хотя это не критически большое опоздание, оно, однако, свидетельствует, что наши опасения были обоснованы", — рассказывает глава LTAB Янис Абашин.

По его словам, проблемы с продлением одномесячных полисов ОСТА уже привели к первым серьезным проблемам: "22 августа в Риге на мосту Вецмилгрависа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, вызванное персоной, приобретшей до этого одномесячный полис и не продлившей его своевременно. В результате происшествия один из участников погиб, а второй лежит в больнице с очень серьезными проблемами со здоровьем. Общая сумма убытков еще не подсчитана, но, беря во внимание тяжесть ДТП, общая сумма выплат может достичь 100 000 евро. Поскольку у виновника аварии не было действительного полиса ОСТА, эти убытки будут компенсироваться из Гарантийного фонда ОСТА. Фактически — сознательные водители, посредством страховщиков формирующие накопления в Гарантийном фонде ОСТА, снова будут вынуждены покрывать убытки, причиненные забывчивым или несознательным автовладельцем", — поясняет глава LTAB.

В воскресенье, 22 августа около 9 часов утра Государственная полиция получила вызов на улицу Милгравья, где произошло фронтальное столкновение автомобилей Peugeot и Volvo. Авария произошла на участке с реверсивным движением. Оба водителя (по неофициальной информации — молодые люди) были госпитализированы.

Как не забыть своевременно приобрести полис ОСТА

Можно поставить напоминание в телефоне или же воспользоваться одним из ниже предложенных вариантов:

1. Зарегистрироваться в системе электронных услуг CSDD и получать напоминания на электронную почту.

2. Оформить услугу у страховщика, который будет напоминать о том, что срок действия полиса подходит к концу.

3. В 2018 году было разработано мобильное приложение LTAB OCTA, позволяющее получать напоминания о полисах ОСТА на телефон (до 10 транспортных средств). Приложение также позволяет следить за своим классом Bonus Malus, историей страхования, а также предлагает заполнить в электронном виде согласованное сообщение в случае ДТП.

4. Некоторые страховщики (например, Swedbank) предлагают заключить договор, в рамках которого плата за полис будет списываться со счета автоматически. На домашней странице банка можно посчитать стоимость полиса, и понять подходит ли вам предложенный вариант.