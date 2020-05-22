Отключите кофейный аппарат! Как уберечь сотрудников офиса от Covid-19
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Для тогр, чтобы предотвратить распространение коронавируса, очень важно соблюдать социальную дистанцию. Причем это касается не только магазинов, парков, бассейнов и других общественных мест, но и рабочей среды — необходимо максимально уменьшить количество контактов сотрудников в офисах, производственных цехах, на строительных площадках. Инспекция труда совместно с Институтом корпоративной ответственности и устойчивости обобщили ограничительные меры, которые для своих сотрудников ввели латвийские компании и банки.

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Очень важно исключить или снизить количество контактов с высоким риском. К ним относится прямой физический контакт (один человек прикасается к другому, например, в салонах красоты), а также контакт между людьми, которые находятся в одном помещении больше 15 минут на расстоянии меньше двух метров.

Для сохранения социальной дистанции на рабочем месте необходимо учитывать два фактора: во-первых, нужно поставить перед собой цель — например, снизить число возможных контактов наполовину; во-вторых, выяснить, где и когда люди чаще всего собираются. Если это не связано с прямыми обязанностями (кофейные паузы, обед, перекур, празднование юбилея и т.д.), то нужно ликвидировать конкретные места и запретить мероприятия, если же речь идет о работе, то необходимо перепланировать бизнес-процессы.

Чтобы сотрудники не собирались вместе, компании предлагают:

  • Отключить кофейный аппарат
  • Закрыть столовую
  • Разработать определенный график обеда на общей кухне
  • Запретить отмечать в офисе праздники
  • Закрыть курилку
  • Закрыть зону отдыха, спортивный зал
  • В лифте одновременно могут находиться только два человека. Также вести ограничения — лифт останавливается только на конкретных этажах.
  • На дверях в кабинеты для совещаний разместить информацию о максимальном количестве человек, которые могут находиться в помещении одновременно.
  • Собрания должны быть организованы только в онлайн-режиме даже в том случае, если все сотрудники находятся на своих рабочих местах (каждый подключается из своего кабинета).
  • Работа спланирована таким образом, чтобы часть сотрудников работала только на выходных.


Чтобы обеспечить физическую дистанцию, нужно:

  • Убрать часть стульев
  • Использовать удлиненные столы, чтобы была возможность соблюдать дистанцию два метра
  • Организовать передвижение таким образом, чтобы сотрудники могли идти только один за другим
  • Ввести направления движения на лестницах — только наверх и только вниз (в обратном направлении запрещено)
  • Переоборудовать столовую таким образом, чтобы обеспечить дистанцию два метра
  • Начальники отделов обязаны следить за соблюдением физической дистанции в столовой и в зонах отдыха как лично, так и с помощью систем видеонаблюдения
  • В зонах отдыха сотрудникам по системе радиосвязи постоянно напоминать о необходимости соблюдать дистанцию
  • В закрытых корпоративных каналах (в сети Intranet, странице Facebook и др.) регулярно публиковать практические советы, как снизить риски инфицирования, в том числе объяснять, зачем нужно соблюдать дистанцию и как лучше это делать.
  • Информация о соблюдении дистанции два метра должна быть размещена на всех заставках рабочих компьютеров
  • Сотрудники, которые не могут работать удаленно, должны сидеть в офисе таким образом, чтобы между ними была дистанция хотя бы два метра
  • Сотрудники разделены на рабочие группы, которые не пересекаются — работают в разных зданиях. Если одна группа заболевает или уходит на карантин, вторая продолжает работать (это относится также к работе в бригадах — например, при дорожном строительстве, на стройках).


Помимо технических решений компании вводят усиленный контроль за состоянием здоровья своих сотрудников:

  • Собираясь на работу, сотрудники должны измерять дома температуру
  • Температуру измеряют при входе в здание с помощью электронных градусников или термокамер. Лиц с повышенной температурой или симптомами респираторных заболеваний внутрь не пускают.
  • Закрыта большая часть входов в здание и подъездных путей, чтобы контролировать дистанцию на пропускных пунктах и температуру сотрудников
  • Отведено карантинное помещение, где сотрудник с подозрением на коронавирус ожидает медиков.


Коллеги должны как меньше пересекаться:

  • IT-специалисты не работают на компьютерах коллег, чтобы не пришлось использовать чужие компьютерные мыши и клавиатуру — все действия производятся удаленно
  • Каждый сотрудник использует только свой мобильный или стационарный телефон, запрещено передавать трубку друг другу
  • У входа в здание установлены специальные ящики для обмена бумажными документами.


Для сохранения безопасной рабочей среды, сотрудники должны быть обеспечены защитными костюмами, защитными очками и перчатками не только в производственных цехах и центрах обслуживания клиентов, но и в офисах. Сотрудникам выдают дезинфицирующие средства для рук и обуви, регулярно проводят обучение о том, как без рук открыть дверь, шкаф и т.д., раз в неделю или чаще должна производиться дезинфекция автомобилей, регулярно проводится дезинфекция помещений, в том числе дверных ручек, перил, столов, мониторов, принтеров, сканеров и другого оборудования общего пользования.

Чтобы снизить риски для управления бизнесом, в одном помещении запрещено находиться всем членам правления, а также руководителю и его заместителям. Должен быть введен эластичный рабочий график, чтобы сотрудники, которые добираются на работу на общественном транспорте, не ехали в часы пик. В случае необходимости сотрудникам предоставляют он-лайн консультации психологов.

Своим опытом поделились представители банков, Рижского роддома, предприятий Altum, DHL Latvia, Eco Baltia, Latvenergо, Rīgas Siltums, Ventspils Reiss, VG Kvadra Pak, ZAAO и др.

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