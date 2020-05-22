Отключите кофейный аппарат! Как уберечь сотрудников офиса от Covid-19

Для тогр, чтобы предотвратить распространение коронавируса, очень важно соблюдать социальную дистанцию. Причем это касается не только магазинов, парков, бассейнов и других общественных мест, но и рабочей среды — необходимо максимально уменьшить количество контактов сотрудников в офисах, производственных цехах, на строительных площадках. Инспекция труда совместно с Институтом корпоративной ответственности и устойчивости обобщили ограничительные меры, которые для своих сотрудников ввели латвийские компании и банки.

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Очень важно исключить или снизить количество контактов с высоким риском. К ним относится прямой физический контакт (один человек прикасается к другому, например, в салонах красоты), а также контакт между людьми, которые находятся в одном помещении больше 15 минут на расстоянии меньше двух метров.

Для сохранения социальной дистанции на рабочем месте необходимо учитывать два фактора: во-первых, нужно поставить перед собой цель — например, снизить число возможных контактов наполовину; во-вторых, выяснить, где и когда люди чаще всего собираются. Если это не связано с прямыми обязанностями (кофейные паузы, обед, перекур, празднование юбилея и т.д.), то нужно ликвидировать конкретные места и запретить мероприятия, если же речь идет о работе, то необходимо перепланировать бизнес-процессы.

Чтобы сотрудники не собирались вместе, компании предлагают:

Отключить кофейный аппарат

Закрыть столовую

Разработать определенный график обеда на общей кухне

Запретить отмечать в офисе праздники

Закрыть курилку

Закрыть зону отдыха, спортивный зал

В лифте одновременно могут находиться только два человека. Также вести ограничения — лифт останавливается только на конкретных этажах.

На дверях в кабинеты для совещаний разместить информацию о максимальном количестве человек, которые могут находиться в помещении одновременно.

Собрания должны быть организованы только в онлайн-режиме даже в том случае, если все сотрудники находятся на своих рабочих местах (каждый подключается из своего кабинета).

Работа спланирована таким образом, чтобы часть сотрудников работала только на выходных.



Чтобы обеспечить физическую дистанцию, нужно:

Убрать часть стульев

Использовать удлиненные столы, чтобы была возможность соблюдать дистанцию два метра

Организовать передвижение таким образом, чтобы сотрудники могли идти только один за другим

Ввести направления движения на лестницах — только наверх и только вниз (в обратном направлении запрещено)

Переоборудовать столовую таким образом, чтобы обеспечить дистанцию два метра

Начальники отделов обязаны следить за соблюдением физической дистанции в столовой и в зонах отдыха как лично, так и с помощью систем видеонаблюдения

В зонах отдыха сотрудникам по системе радиосвязи постоянно напоминать о необходимости соблюдать дистанцию

В закрытых корпоративных каналах (в сети Intranet, странице Facebook и др.) регулярно публиковать практические советы, как снизить риски инфицирования, в том числе объяснять, зачем нужно соблюдать дистанцию и как лучше это делать.

Информация о соблюдении дистанции два метра должна быть размещена на всех заставках рабочих компьютеров

Сотрудники, которые не могут работать удаленно, должны сидеть в офисе таким образом, чтобы между ними была дистанция хотя бы два метра

Сотрудники разделены на рабочие группы, которые не пересекаются — работают в разных зданиях. Если одна группа заболевает или уходит на карантин, вторая продолжает работать (это относится также к работе в бригадах — например, при дорожном строительстве, на стройках).



Помимо технических решений компании вводят усиленный контроль за состоянием здоровья своих сотрудников:

Собираясь на работу, сотрудники должны измерять дома температуру

Температуру измеряют при входе в здание с помощью электронных градусников или термокамер. Лиц с повышенной температурой или симптомами респираторных заболеваний внутрь не пускают.

Закрыта большая часть входов в здание и подъездных путей, чтобы контролировать дистанцию на пропускных пунктах и температуру сотрудников

Отведено карантинное помещение, где сотрудник с подозрением на коронавирус ожидает медиков.



Коллеги должны как меньше пересекаться:

IT-специалисты не работают на компьютерах коллег, чтобы не пришлось использовать чужие компьютерные мыши и клавиатуру — все действия производятся удаленно

Каждый сотрудник использует только свой мобильный или стационарный телефон, запрещено передавать трубку друг другу

У входа в здание установлены специальные ящики для обмена бумажными документами.



Для сохранения безопасной рабочей среды, сотрудники должны быть обеспечены защитными костюмами, защитными очками и перчатками не только в производственных цехах и центрах обслуживания клиентов, но и в офисах. Сотрудникам выдают дезинфицирующие средства для рук и обуви, регулярно проводят обучение о том, как без рук открыть дверь, шкаф и т.д., раз в неделю или чаще должна производиться дезинфекция автомобилей, регулярно проводится дезинфекция помещений, в том числе дверных ручек, перил, столов, мониторов, принтеров, сканеров и другого оборудования общего пользования.

Чтобы снизить риски для управления бизнесом, в одном помещении запрещено находиться всем членам правления, а также руководителю и его заместителям. Должен быть введен эластичный рабочий график, чтобы сотрудники, которые добираются на работу на общественном транспорте, не ехали в часы пик. В случае необходимости сотрудникам предоставляют он-лайн консультации психологов.

Своим опытом поделились представители банков, Рижского роддома, предприятий Altum, DHL Latvia, Eco Baltia, Latvenergо, Rīgas Siltums, Ventspils Reiss, VG Kvadra Pak, ZAAO и др.