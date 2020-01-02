Пенсионные накопления второго уровня теперь можно оставить в наследство. Как это сделать?

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки к закону "О государственных накопительных пенсиях". Изменения оговаривают право передавать в наследство свой пенсионный капитал второго уровня. Такой возможностью могут воспользоваться 1,289 млн жителей Латвии.

По словам директора Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA) Инесе Шмитини, общая сумма накопленного на втором пенсионном уровне на конец октября 2019 года составила 4,36 млрд евро. Накопления большинства или 79% жителей Латвии на 2-м пенсионном уровне — до 5000 евро.

По данным агентства, на 30 сентября прошлого года почти половина или 49% из всех 1 289 547 участников 2-го пенсионного уровня накопили до 2000 евро, 29% — от 2000 до 5000 евро, 16% — от 5000 до 10 000 евро, а капитал 6% участников схемы на 2-м пенсионном уровне составлял более 10 000 евро.

"Мы хотим, чтобы участники второго пенсионного уровня были не только осведомлены о возможностях, но и мотивированы делать взносы социального страхования, которые могут обеспечить прочную основу для будущего как самого участника схемы государственных фондируемых пенсий, так и его родственников в трудные времена", — ранее заявила министр благосостояния Рамона Петравича. Она считает важным, чтобы эта информация дошла до каждого участника 2-го пенсионного уровня, чтобы все знали о возможности зарегистрировать свое желание оставить накопления в наследство.