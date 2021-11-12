Рабочая суббота, "короткие" дни и длинные праздники. Что нужно знать о режиме работы на праздничной неделе

В этом году День провозглашения Латвийской республики, 18 ноября, выпал на четверг, поэтому правительство заранее утвердило перенос рабочего дня. За 19 ноября придется отработать в субботу, 13 ноября. Поэтому на следующей неделе жителей страны ожидают четыре выходных подряд. Портал Delfi рассказывает о том, что нужно знать о сокращенных рабочих днях и оплате работы в праздничные дни.

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Перенос рабочего дня обязателен лишь для муниципальных и государственных учреждений и предприятий. Частные предприятия могут поступать по собственному усмотрению.

Три рабочих дня на следующей неделе

Рабочие дни в ближайшие две недели — 15-17 ноября (понедельник-среда). 18 ноября — официальный праздничный день. Рабочая пятница (19 ноября) переносится на субботу (13 ноября. Выходные дни — 14 ноября, 19-21 ноября.

Рабочий день, 17 ноября, предшествует праздничному дню. А статья 135 закона "О труде" гласит: в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на один час, если в коллективном трудовом договоре, правилах трудового распорядка или трудовом договоре не определено более короткое рабочее время.

Эта норма распространяется как на государственные и муниципальные учреждения, так и на бизнес-сектор (на тех, кто работает 40 часов в неделю, см. статья 131 закона "О труде"). Поэтому 17 ноября — сокращенный рабочий день. Сколько часов в этот день надо отработать, зависит от соглашения между работником и работодателем. Но рабочий день не может быть длиннее 7 часов.

Отпуск на неделю?

При такой ситуации с календарем многие работодатели предлагают сотрудникам взять отпуск. Часто работники сами стремятся использовать такую возможность по собственной инициативе, чтобы больше времени провести с родными или друзьями, отдохнуть и набраться сил.

В Латвии любой работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее четырех календарных недель (Ст. 149 закона "О труде"). В этот срок не включаются праздничные дни. В этом году отпуск с 15 по 21 ноября означает, что работник будет отдыхать неделю или 7 дней (обязательное условие — нормальная рабочая неделя и закрепленные календарные выходные дни), и потратит всего три отпускных дня.

Некоторые работодатели по-прежнему допускают ошибку, включая в отпуск праздничные дни. Поэтому, во-первых, порядок предоставления отпуска лучше всего оговорить в Правилах внутреннего распорядка (п. 4 ч. 2 ст. 55 закона "О труде"), а также составить график отпусков. Во-вторых, лучше фиксировать в заявлении или распоряжении о предоставлении оплачиваемого отпуска первый и последний день отдыха. В этом случае можно избежать путаницы, когда выходить на работу.

Как оплачивается работа 18 ноября?

Праздничные дни являются выходными для всех, вне зависимости от места работы — в публичной системе или частном секторе. Однако надо учитывать конкретные условия трудоустройства. Если у работника в трудовом договоре определен посменный график, то он распространяется и на праздничный день.

Иными словами, такой работник не может отказаться выходить на работу, если он стоит в графике. Можно поменяться с коллегами, но о такой "рокировке" надо сообщить работодателю и учитывать при этом условия, оговоренные в Правилах внутреннего распорядка (обязательный документ для любого предприятия, на котором трудится более 10 человек).

Тем работникам, которые вынуждены трудиться в праздничные дни, нужно доплатить не менее 100% (ч.1 ст. 68 закона "О труде"), или предоставить оплачиваемый отдых в другое время. Денежная компенсация может быть и выше, если такое предусмотрено в трудовом или коллективном договоре. При сдельной (аккордной) оплате труда учитываются расценки за объем выполненной работы. Другой подход к оплате труда предусмотрен в генеральных соглашениях, которые действуют в отдельных отраслях.