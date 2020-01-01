Разбор: должны ли платить налоги звезды ютуба и королевы инстаграма?

Набрать миллион фолловеров и зарабатывать на рекламе - к такой цели в жизни давно идут не только 12-летние подростки. Однако мало кто из будущих звезд соцсетей задумывается над тем, что на пути к успеху их ждет встреча налоговиками. Да, и в Латвии тоже. Портал DELFI рассказывает, как не нарушить закон, если вы уже стали инфлюенсером - или только планируете им стать.

Как понять, что я инфлюенсер?

Инфлюенсером считается блогер с большой аудиторией, способный повлиять на её выбор (в первую очередь на выбор товаров и услуг). Как понять, что вы стали инфлюенсером? Если вам захотелось похвалить булочки в любимой пекарне — это ваше право. Но если пекарня вам заплатила, испекла в подарок крендель или даже предоставила по одному пирожку каждого вида для дегустации — содержание поста об этой пекарне считается спонсированным. И в глазах государства вы становитесь инфлюенсером и потенциальным плательщиком налога с того момента, как вы взяли первую оплату (даже пирожками!) за пост.

Что, с пирожков тоже нужно платить налоги?

Бартер тоже считается доходом: стоимость вещей или услуг можно пересчитать в деньгах. Но если пирожками вас благодарят реже, чем три раза в год или пять раз в три года, это не считается хозяйственной деятельностью.

Что будет, если я не буду заморачиваться?

Могут быть проблемы как со Службой госдоходов, так и с Центром защиты прав потребителей. Инфлюенсер обязан соблюдать закон о рекламе и закон о запрете нечестной коммерческой практики. Нужно указывать, если содержание поста было проспонсировано — например, поставить хэштег #реклама.

Что делать, чтобы у государства не было претензий?

Есть три варианта — зарегистрировать хозяйственную деятельность, заключить договор предприятия с заказчиком рекламы или работать за гонорары.

Хозяйственная деятельность

Человек считается ведущим хозяйственную деятельность в том случае, если выполнен хоть один критерий: систематическая деятельность с целью получения прибыли; три и более сделок в год или пять и более в течение трёх лет; доходы от деятельности превышают 14 229 евро.

Инфлюенсер, который зарегистрировал хозяйственную деятельность, платит налоги и ведёт бухгалтерский учёт самостоятельно. С 1 марта по 1 июня он обязан подать декларацию о доходах. Если доход не превышает 20 004 евро в год — ставка подоходного налога 20%, от 20 004 до 62 800 евро — 23%, свыше 62 800 — 31,4%.

При обороте свыше 40 000 евро в год инфлюенсер обязан зарегистрироваться как плательщик НДС.

Кроме того, необходимо самостоятельно вычислить и заплатить обязательный взнос государственного социального страхования. При доходе, равном минимальной зарплате (430 евро), это 32,15%, если он выше — этот процент вычитается из 430 евро, а всё остальное облагается налогом 5% для пенсионного страхования. Если ежемесячная сумма меньше 430 евро, достаточно платить 5% на пенсии. Если доход с начала года не превышал 50 евро, взнос социального страхования платить не нужно.

Договор предприятия

Если договор предприятия заключается с инфлюенсером, который сам не зарегистрировал хозяйственную деятельность, все налоги — подоходный и социальный — платит заказчик рекламы. Если в системе EDS инфлюенсер отправил работодателю свою налоговую книжку, то при доходе до 1 667 евро в месяц ставка походного налога будет 20%, и применяется необлагаемый минимум. Если инфлюенсер не отправляет налоговую кнжку, необлагаемый минимум не применяются и налоговая ставка поднимается до 23%. Нужно платить и социальный налог 30,09% — 11% платит инфлюенсер и 24,09% работодатель.

Авторский гонорар

Заказчик удерживает из гонорара инфлюенсера 20% подоходного налога. Получатель гонорара сам должен платить обязательный взнос государственного социального страхования — при доходе от 430 евро в месяц это 32,15%. Если кроме гонорара человек получает ещё и основную зарплату, от 430 евро и выше, социальные взносы с гонорара можно не платить.

А что, уже есть специальность "инфлюенсер"?



Если вы регистрируете хозяйственную деятельность, нужно опираться на общеевропейский классификатор NACE второй редакции. Деятельность блогеров и инфлюенсеров попадает под категорию 58.19 "Другие виды издательской деятельности".