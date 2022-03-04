Разбор. Куда и что можно жертвовать и как помогать Украине?

Государственные ответственные учреждения и неправительственные организации (НПО) приглашают латвийских граждан и частные компании делать пожертвования для Украины координировано, преимущественно через благотворительную организацию ziedot.lv. Военную технику и экипировку призывают жертвовать через Министерство обороны (МО).

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На сегодня жители Латвии пожертвовали терпящей военное вторжение Украине через портал ziedot.lv более 5 миллионов евро. Желающих помочь украинцам в сопротивлении все больше. Все чаще появляется информация о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии. В связи с этим важно передавать свои пожертвования в надежные руки.

Куда жертвовать военную технику и экипировку?

МО подчеркивает, что необходимая для Вооруженных сил Украины индивидуальная экипировка, которой торгуют специально лицензированные компании, не может быть приобретена частными лицами, а для отправки товаров военного или двойного назначения требуется экспортная лицензия, по поводу которой можно связаться Департаментом контроля за экспортом стратегических товаров МО по телефону 67016430.

Пишите также на электронный адрес PalidzibaUkrainai@mod.gov.lv.

С конкретным перечнем товаров, необходимых Вооруженным силам Украины, можно ознакомиться здесь.

Куда жертвовать деньги?

Жертвуя через благотворительный портал ziedot.lv", зарегистрированная в Латвии компания может получить налоговые льготы. При жертвовании средств иностранным организациям налоговые льготы не применяются. Жертвовать можно здесь.

Министерство финансов сообщило порталу Delfi, что компании, которые делают пожертвования в поддержку Украины через зарегистрированные в Латвии общественные организации (такой статус есть у ziedot.lv), могут получить налоговые льготы, выбрав один из трех видов налоговых стимулов:

не включать пожертвованную сумму в базу налога на прибыль (КПН) за соответствующий периода таксации, но не более 5% от прибыли предыдущего отчетного года после начисленных налогов;

не включать сумму, перечисляемую в базу налог на прибыль предприятия за период таксации, но не более 2% от общей суммы брутто-зарплаты, начисленной работникам в предыдущем отчетном году, из которых уплачены взносы государственного социального страхования;

уменьшить на 75% от суммы пожертвований налог на прибыль, рассчитанный по дивидендам в отчетном году, но не более 20 процентов рассчитанного налога на прибыль по начисленным дивидендам.

На портале ziedot.lv также размещена информация о возможностях жертвовать в пользу украинской армии, сделав перевод на счет Центрального банка Украины. Однако в этом случае пожертвование, сделанное компанией, зарегистрированной в Латвии, не будет иметь права на налоговые льготы.

"На сегодня Закон о налоге на прибыль предприятий не предусматривает налоговых льгот для ООО, которые делают пожертвования напрямую в другую страну, например, Украину, так как существует положение о том, что коммерсант должен использовать заработанные средства непосредственно в своей экономической деятельности", — сообщили в Минфине.

В министерстве добавили, что в настоящее время не планируется вносить изменения в законы и правила, чтобы предоставить новые льготы компаниям, чтобы они могли напрямую направлять средства бизнеса в поддержку Украины или любой другой страны, находящейся в состоянии войны.

Как еще можно помогать Украине?

Представители волонтерского движения помощи Viegli palīdzēt рассказали порталу Delfi, что на данный момент есть несколько способов, которыми жители и предприниматели Латвии могут помочь Украине и ее народу:

пожертвование товаров для подготовки и доставки гуманитарных грузов в Украину — здесь.

оказывать поддержку и помощь жителям Украины, которые могут приехать в Латвию — здесь.

Внимание! Жителей Латвии, которые принимают беженцев в своих домах, призывают связаться с Государственной пограничной службой, чтобы информация об этих беженцах могла попасть в систему.