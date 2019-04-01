Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу

1 апреля въезд в Юрмалу вновь стал платным. Для того, чтобы не стоять в очереди при пересечении границы города-курорта, городская дума предлагает несколько вариантов оплаты. Портал DELFI подробно рассказывает о системе пропусков в Юрмалу.

Плата за въезд в Юрмалу на автомобиле взимается исключительно в высокий сезон, то есть с 1 апреля по 30 сентября. Еще несколько лет назад въезд в город был платным весь год.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе городской думы, во избежание суеты и для того, чтобы водителям не надо было стоять в очередях у аппаратов выдачи пропусков, оплату можно будет производить и после въезда в Юрмалу. Но важно помнить, что пропуск должен быть приобретен на ту дату, когда транспортное средство въехало на территорию города.