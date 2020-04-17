СПРАВКА: Кто и как может бесплатно пройти тест на Covid-19

Круг жителей Латвии, которые имеют право бесплатно пройти тест на Covid-19, постоянно расширяется. Портал Delfi обобщает информацию о том, кто и как может пройти тест за счет государства.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Без направления врача

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на 15 апреля без направления семейного врача тест могут сдать те, у кого появились характерные симптомы, если менее 14 дней назад они вернулись из-за границы и могут на своем автомобиле приехать в специальный пункт. Для того, чтобы записаться на тестирование, надо позвонить по телефону 8303.

По направлению семейного врача

По направлению семейного врача тест берут у всех пациентов с клиническими признаками пневмонии (воспаления легких).

Кроме того семейный врач направляет на тестирование пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и входящих в группу риска:

люди старше 65 лет;

пациенты с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и др.;

пациенты с иммунодефицитом и получающие иммунодепрессивные препараты;

контактные лица, выявленные при эпидемиологическом расследовании, и не проживающие с пациентом с Covid-19;

люди, проживающие вместе с человеком, который вернулся из-за границы;

жители, чья работа связана с высоким риском распространения Covid-19, например, работники детских садов.

Стоит учитывать, если симптомы ОРВИ проявляются у двух или более проживающих вместе людей (членов семьи), семейный врач посылает на тест только одного пациента. Если никто из членов такой семьи не входит в группу риска, то на анализ отправляют самого старшего или мужчину, если все проживающие вместе одного возраста.

Важно! Семейный врач сам регистрирует пациента на тестирование. Поэтому надо лишь позвонить своему врачу, который уладит все формальности.

По направлению работодателя

По распоряжению работодателя на тест направляют:

медицинский персонал;

фармацевтов и их помощники;

работников учреждений социальной опеки и приютов;

оперативных работников: полицейские, спасатели, таможенники, пограничники, специалисты по охране природы;

представителей Национальных вооруженных сил;

журналистов, специализирующихся на новостях, телевизионных операторов и фоторепортеров;

работников торговли;

почтальонов (работники Latvijas pasts).

Важно! Работодатель самостоятельно обращается в SPKC.

Другие случаи

По направлению руководителя учреждения на тест направляют клиентов учреждений социальной опеки и приютов.

Тест на Covid-19 также берут у пациентов в больнице при следующих заболеваниях: