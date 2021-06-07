В Плявниеки или в Плявниеках? Русист Кошкин объясняет тонкости перевода с латышского языка

Пройдусь-ка я по Мельничной, сверну-ка я на Дерптскую и на Елизаветинской я постою в тени… Ой, а так можно? Или все же только Дзирнаву, Тербатас и Элизабетес? И потом куда сворачивать — на Кришьяна Барона или на Кришьяниса Баронса? А если захотим махнуть по улице полковника Бриедиса в Старую милую канаву? Или без Пулквежа Бриежа с Вецмилгрависом никак не обойтись? Вместе с профессором филологического факультета ЛУ русистом Игорем Кошкиным (Игорсом Кошкинсом) исследуем, как грамотно передавать на русском языке латышские географические названия.

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Если при переводе имен и фамилий людей (читать Часть I ) мы сталкиваемся с огромным количеством проблем разного плана, то с переводом географических названий, по мнению профессора Кошкина, все просто.

В Плявниеки или Плявниеках? В Дубулты или Дубултах?

- В детстве я часто слышал: "Где у тебя дача?" — "В Дубултах" или "В Булдурах". В тексте на русском литературном языке такого быть не может. С точки зрения норм русского языка, Плявниеки, Балви, Либажи и Дубулты — несклоняемые географические имена, они должны оставаться в одной форме, несмотря на то, что в латышском языке они склоняются — мы говорим: Dzīvoju Dubultos, Bulduros.

Так что, если бы вы сказали "в Плявниеках" или "в Вараклянах" — это была бы грубейшая ошибка с точки зрения литературного русского языка, так называемая интерференция — отклонение от нормы русского языка, которое образуется под влиянием норм другого языка.

Улица Пулквежа Бриежа или полковника Бриедиса?

- Первый вариант — полная транслитерация латышского словосочетания, второй — полный перевод. С точки зрения русского языка оба варианта — транслитерация и полный перевод — возможны. Что предпочтительнее? Тут вступает в силу традиция, которая может опираться и на предпочтения языковой политики.

Foto: DELFI

На фото: советская (бело-корчневая) и "независимая" (синяя) таблички на одном доме с Маскачки. Даже на латышском языке название улицы заметно отличается.

Foto: DELFI

Если сравнить 20-30-е годы 20-го века и советский период, то мы видим, что во времена независимости, когда названия улиц писали на нескольких языках, чаще использовались переводные компоненты: Кунгу в русскоязычных газетах часто передавалась, как "улица Господская", а Дзирнаву — "Мельничная".

В 60-70-х мы никогда не говорили Мельничная улица. То есть уже в советское время использовали транслитерацию. Сегодня, когда латышский язык — единственный государственный язык, такой вариант еще более востребован — он указывает на латышский характер названия. Поэтому я бы писал "улица Пулквежа Бриежа".

Как назвать по-русски остановку Kīleveina grāvis?

Офис портала Delfi находится на Мукусале, вблизи остановки общественного транспорта Kīleveina grāvis. С учетом того, что grāvis — это канава, протока, как корректно перевести это название?

- Это вопрос посложнее, но не на засыпку. Главное, правильно оценить ситуацию и сравнить с общими принципами передачи географической лексики. Посмотрим, как передается аналогичная географическая номенклатура. У нас есть Вецмилгравис, который никому не придет в голову переводить дословно как "Старая любимая канава" — делать кальку, поморфемный перевод слов.

Скажем, я живу рядом с "Кродера дамбис", есть еще "Баласта дамбис", "Ганибу дамбис" — эти названия также и транслитерируются, то есть иностранное имя передается русскими буквами. Не рекомендуется говорить "Кродера дамба", то есть нельзя часть перевести, а часть оставить. Второй вариант — полный перевод, с использованием обычного русского словосочетания — "Дамба Кродера".

В случае с "дамбой" в разговорной речи перевод можно услышать, а вот чтобы "гравис" переводили — такого я не слышал. Поэтому я бы рекомендовал первый вариант — "Килевейна гравис". Это если думать логически. А уж дальше смотрят на фактор благозвучия — что приятнее для слуха, а что нет, но это уже вторично.

Foto: Māris Morkāns

Улица Кришьяна Барона или Кришьяниса Баронса?

- Если исходить из единого принципа подхода к латышским именам — надо писать "улица Кришьяниса Баронса". И тут опять нет единой стандартизации, как в 60-е годы, когда были единые названия улиц и разнобой не допускался. Поскольку сейчас официальный статус государственного языка есть только у латышского, нет и необходимости обязательно обозначать, как правильно называть по-русски улицы. Но как-то же надо. В бытовой коммуникации это делают очень по-разному, но в русскоязычной публицистике надо следовать неким общим принципам. И если мы договорились, что пишем "в работе Яниса Эндзелиньша", то и здесь мы можем сойтись "на улице Кришьяниса Баронса" — это будет единый принцип передачи.

Если у вас остались вопросы на тему перевода латышских имен и фамилий на русский язык — пишите нам в комментариях к этому тексту или на почту rus.redakcija@delfi.lv с пометкой "вопрос профессору Кошкину". Мы спросим у Игоря Сергеевича и поможем определиться.

Читайте в третьей части — так все же:

Беларусь или Белоруссия?

далеко ли до Таллинна или до Таллина?

Грузия или Сакартвело? Киргизия или Кыргызстан?

Лукашенко или Лукашэнка?

и вечное — "в Украине" или "на Украине"?



И давайте определимся, могут ли географические названия и приставки оскорблять, задевать патриотические чувства и вменяться носителям других языков?

