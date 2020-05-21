В Риге вступил в силу новый порядок вывоза отходов. Что это значит для жителей столицы?

20 мая в Ригу вступил в силу новый порядок вывоза мусора. Столицу разделили на четыре зоны, которые обслуживают три предприятия. Портал DELFI объясняет, что это означает для жителей Риги.

Четыре зоны, четыре тарифа



Раньше из одного района мусор могли вывозить несколько операторов. Теперь Рига будет поделена на четыре зоны, в каждой из которых будет работать одно из трех предприятий — Clean R, Lautus vide и Eco Baltia vide. В каждой зоне будет свой тариф.

Латгальское предместье, Центр (Clean R) — 13,34 евро за кубометр без НДС;

Курземское предместье (Clean R) — 13,58 евро за кубометр без НДС;

Земгальское предместье (Lautus vide) — 10,02 евро за кубометр без НДС;

Видземское предместье, Северный район (Eco Baltia vide) — 13,66 евро за кубометр без НДС.



Начальник Управления среды Департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке заявила DELFI, что операторы могут отказаться вывозить мусор, если не могут получить доступ к контейнерам. Это относится, например, к случаям, когда контейнеры загородил автомобиль, либо если контейнер загорелся. Жильцы также должны будут компенсировать стоимость контейнера, если он был испорчен по их вине. Если мусоровоз не смог забрать мусор, клиенту все равно придется оплатить часть тарифа. Для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks эта часть составит 50% от стоимости вывоза мусора.

Стоимость вывоза крупногабаритных отходов будет такой же, как и за вывоз бытовых отходов. Если жилец сам не позаботился и не оплатил вывоз таких отходов, то стоимость услуги будет поделена на весь дом.

Тысяча пунктов раздельного сбора мусора



Операторы по вывозу мусора должны будут в течение двух лет создать 1050 пунктов раздельного сбора мусора. У всех предприятий будет единая система трех контейнеров — для бытовых отходов, для упаковки и для стекла. Вывоз этих отходов будет бесплатным.

Жильцы могут попросить поставить у дома контейнер для биоразлагаемых отходов. В него можно выкидывать шкурки от фруктов, кофейную гущу, испорченные продукты без упаковки и тому подобные отходы. Стоимость вывоза будет ниже, чем за обычные бытовые отходы, но вывозить такие отходы надо чаще, указала Пиньке. Минимальная частота зависит от сезона — с апреля по сентябрь это два раза в неделю, а с октября по март раз в неделю. Стоимость вывоза таких отходов:

Латгальское предместье, Центр (Clean R) — 7,74 евро за кубометр без НДС;

Курземское предместье (Clean R) — 8,00 евро за кубометр без НДС;

Земгальское предместье (Lautus vide) — 6,00 евро за кубометр без НДС;

Видземское предместье, Северный район (Eco Baltia vide) — 10,39 евро за кубометр без НДС.

Со следующего года сортировка биологически разлагаемых отходов станет обязательной, а в 2025 году у домов должны появиться контейнеры для текстиля.

Член правления Lautus vide Агрис Марксс сказал порталу DELFI, что его предприятие должно создать 150 пунктов по раздельному сбору мусора, часть из которых фирма переймет у операторов, обслуживавших Земгальское предместье раньше. Eco Baltia vide создаст 400 пунктов раздельного сбора, в том числе начнет раньше вводить контейнеры для сбора текстиля, сообщил председатель правления предприятия Янис Айзбалтс. Исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич указал, что его предприятие должно создать 700 пунктов сбора отходов.

Заключены 70-80% договоров

Новый порядок вывоза мусора вступил в силу 20 мая, но еще не все клиенты успели перезаключить договоры, отметили представители операторов.

По словам члена правления Lautus vide Маркса, в начале недели были заключены договоры с 70% клиентов. Он называет самые разные причины — одни хотят подстроить под себя юридические нюансы договора, другим нужны контейнеры под замком, кто просто не спешит. Маркс отметил, что центр обслуживания клиентов сейчас перегружен и сотрудники не успевают отвечать всем клиентам.

Янис Айзбалтс, председатель правления Eco Baltia vide, в разговоре с агентством LETA сказал, что больше всего заключенных договоров с физическими лицами. "Чем больше юридическое лицо, тем больше оно хочет подискутировать об условиях договора", — сказал Айзбалтс. Предприятие на данный момент заключило договоры с 85% клиентов.

Clean R успело заключить 80% договоров. Большинство клиентов просто забыли о перезаключении договоров, однако "в отдельных случаях клиенты хотят изменить юридические пункты договора не в соответствии с условиями централизованной закупки — в таких случаях мы не можем пойти на уступки, так как существенные условия оговорены в "зонтичном" договоре с самоуправлением", — сказал Станкевич.

Жильцы, которые еще не успели заключить договоры или чьи домоуправления этого до сих пор не сделали, смогут подать обслуживающему зону предприятию заявку на вывоз отходов, сообщили в Департаменте жилья и среды Рижской думы. Услуга будет платной и операторы будут ее выполнять по предварительной оплате.