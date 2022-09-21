В России мобилизация. Могут ли россияне спастись от нее в Латвии?

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация: предполагается, что для участия в войне в Украине будет призвано около 300 000 человек. Что грозит живущим в Латвии российским гражданам, попадающим под условия призыва? Можно ли попросить убежище здесь или в других странах? Портал Delfi собирает информацию и следит за развитием ситуации.

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В августе временные виды на жительство (ВНЖ) в Латвии были примерно у 9000 граждан России, постоянные виды на жительство (ПМЖ) имели более 37 тысяч граждан РФ. Сколько из них теоретически могут попасть под мобилизацию, неизвестно. В Управлении по делам гражданства и миграции Delfi сообщили, что не собирали информацию о том, сколько россиян-мужчин с ВНЖ и ПМЖ попадают под критерии мобилизации или достигли призывного возраста.

Въезд на территорию Латвии по краткосрочным визам для россиян уже запрещен (за очень редкими исключениями). В четверг Сейм Латвии может принять поправки к Закону об иммиграции, по которому возможности продления ВНЖ для граждан РФ и Беларуси будут резко ограничены.

Кого призовут по мобилизации?

В телевизионном обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что мобилизация затронет "только граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". К зачисленным в запас относятся:

уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС РФ или без постановки на военный учет;

выпускники "военных кафедр" (в России они сейчас называются "военными учебными центрами");

выпускники военных вузов;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва, отсрочками или без законных оснований по исполнении 27 лет;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

женщины, имеющие военно-учетную специальность.



Пребывающие в запасе россияне подразделяются на три разряда в зависимости от возраста, воинского звания. Подробнее о разрядах можно прочитать здесь.

Из текста президентского указа, опубликованного сегодня на сайте Кремля, пока не понятно, кто именно подлежит "частичной мобилизации". Формулировки настолько расплывчаты, что, как отмечают некоторые политологи и юристы, призвать могут практически всех, кроме полностью негодных по здоровью или возрасту.

Окончательные параметры мобилизации станут известны после публикации соответствующих распоряжений российского Минобороны. Пока что о подлежащих мобилизации категориях граждан можно судить только по заявлениям разных официальных лиц.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизации не подлежат студенты и те, кто уже сейчас проходит срочную службу. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в первую очередь могут мобилизовать:

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков в возрасте до 35 лет;

младших офицеров в возрасте до 50 лет;

майоров, подполковников, капитанов 3-го ранга, капитанов 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет;

высших офицеров до 65 лет.

По его словам, выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы. Остаются вопросы и по частично годным к военной службе гражданам, а также гражданам с приписным удостоверением вместо военного билета.

Из президентского указа следует, что отсрочка от мобилизации будет предоставлена работникам оборонно-промышленного комплекса. Какие именно предприятия войдут в этот список, пока что официально не сообщалось. Также, по российскому законодательству, мобилизация не коснется, например, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Можно ли сейчас выехать из России?

По российским законам, после объявления мобилизации граждане, состоящие на воинском учете, не могут выезжать с места жительства без разрешения военного комиссариата. Это правило не распространяется только на освобожденных от воинской обязанности, заключенных, женщин без военно-учетной специальности и тех, кто постоянно живет за пределами России. Под "местом жительства", поясняют юристы, подразумевается город проживания.

Тем не менее пока что границы не закрыты. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что указ Путина формально не ограничивает право резервистов уехать за границу, но посоветовал "отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края" и "не ехать в Турцию". По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, ограничения начинают действовать после того, как резервисту была вручена повестка.

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что "на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось". Аналогичные комментарии дал, например, петербургский аэропорт "Пулково". Российские железные дороги и авиакомпания "Аэрофлот" заявили, что им "пока" не было приказано запретить мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет покупать билеты.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что разъяснения о категориях граждан, которые не смогут покинуть страну, будут представлены в ближайшее время. На этом фоне, в России подорожали в несколько раз и были выкуплены все билеты на ближайшие авиарейсы в страны, где россиянам не нужны визы, сообщает Meduza.

Что будет с желающими "пересидеть" мобилизацию в Латвии?

МИД Латвии дало понять, что ожидает потенциальный приток россиян, не желающих идти в армию. Но идти навстречу не намерены. "В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другого вида визы тем гражданам России, которые попытаются избежать мобилизации", — отреагировал в своем Twitter на сообщение о мобилизации министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он также указал, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими краткосрочными визами (любой кратности) на пересечение границы (подробно про эти ограничения).

Того же мнения придерживается и министр обороны Артис Пабрикс. Он заявил, что Латвия должна быть максимально консервативной и осторожной при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища. "С одной стороны, есть международные нормы, по которым надо рассматривать прошения о предоставлении убежища, с другой стороны, надо понимать, что большинство россиян не против путинского режима и не являются сторонниками наших ценностей. Также неизвестно, что за ними может крыться, может потребоваться разного рода фильтрация на нашей территории", — подчеркнул министр обороны и пообещал "не допустить притока российских граждан".

На опасения, что у границы может возникнуть горячая ситуация в связи с наплывом беженцев, Пабрикс предложил "не пороть горячку" — по его сведениям, ресурсов погранохраны достаточно, чтобы справиться. "Просто надо знать, что может возникнуть такая дополнительная задача. И иметь хорошую разведку, которая у нас уже есть, а пограничники должны пройти дополнительный инструктаж МВД. Вооруженные силы будут готовы помочь".

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс сообщил через Twitter МВД, что ведомство готово к развитию ситуации, разработаны и утверждены "планы действий разного уровня в зависимости от количества просителей убежища", а "граница находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения". Если ходатайства о предоставлении убежища будут получены, соответствующие службы будут "тщательно и очень тщательно их рассматривать".

"Сегодня Комиссия Сейма по обороне поддержала предложения от меня и Нацобъединения, которые приведут к тому, что несколько тысяч граждан России должны будут покинуть Латвию", — сообщил в Twitter депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава. Депутат выразил надежду, что эти предложения Сейм завтра включит в предложенные МВД поправки к Закону об иммиграции. По этим поправкам продлевать временный вид на жительство (ВНЖ) гражданам России будут лишь в исключительных случаях.

Гражданам РФ (в том числе, бывшим негражданам Латвии), у которых в Латвии есть постоянное место жительства (ПМЖ), придется сдавать экзамен на знание государственного языка. Если сдать не получится, их статус превратится в ВНЖ, а в случае новой безуспешной попытки в течение года — может быть аннулирован.

Можно ли попросить убежище в другой стране?

Портал Meduza обобщил варианты, куда можно бежать прямо сейчас, если есть только паспорт гражданина РФ или загранпаспорт без виз.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии уже изданию Deutsche Welle пояснили, что призыв в российскую армию на основе всеобщей военной обязанности не является поводом для предоставления россиянам защиты в ФРГ: Россия, как и другие страны, имеет законное право содержать ВС. "Предпосылкой для включения является наличие актуальной индивидуальной угрозы для различных групп людей", — уточнили власти Германии. Информация от DW, как в Германии работает программа защиты россиянам, преследуемым за антивоенную позицию, и почему некоторые активисты из РФ получают отказы — здесь.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

Материал будет дополняться по мере поступления уточняющих ответов из министерств и ведомств.