За продуктами и на банкеты — в Литву? Какие товары скоро подорожают, подешевеют или… пропадут в Латвии

Инфляция в Латвии — самая высокая за последнюю четверть века. Только продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 24,1%. Каких сюрпризов ждать от продуктов и товаров дальше? Автор подкаста "Отчаянный оптимист" Ольга Петрова пригласила в эфир руководителя Отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Института аграрных ресурсов и экономики Ингуну Гулбе и президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича.
Полный выпуск 23-го подкаста "Отчаянный оптимист" можно прослушать здесь.
Цены продолжают бить рекорды. Наибольший вклад вносят продукты питания. При этом скорость инфляции пошла на убыль, а отдельные, например, молочные продукты, вдруг ощутимо пошли на посадку.
Сейчас быстрее всех дорожают хлеб и коммунальные услуги. Что происходит? В чем причина роста, если энергия подешевела? Не будет ли классический салат огурцы-помидоры стоить дороже креветок? Где выгоднее покупать — в больших сетях или маленьких семейных магазинчиках?
Что с ценами на овощи-фрукты?
Как ни странно, но по наблюдениям экспертов, длинные тепличные огурцы — один из редких товаров, цены на который с 2020 года не менялись, даже немного упали: было 1,70 евро — стало 1,60 евро за кг. У помидоров тоже разница невелика: в 2020 году — 2,15 евро за кг, в начале марта 2023 года — 2,89 евро.
"Если говорить о местных овощах, то на рост цен влияют два фактора, — поясняет Данусевич. — Первый — доступность удобрений: поступление с востока — из России, Беларуси — блокировано. Если Литва "откроется" — удобрения на рынке появятся. Второй — энергоресурсы. Даже когда рыночная цена на газ упала, на потребительскую цену это не повлияло — и правительство не борется с коррупцией в этой сфере. А в марте у нас помидоры под солнцем не растут. Теплицы надо обогревать".
Ингуна Гулбе подтверждает, что "в марте и апреле помидоры с огурцами — не совсем обычные овощи": "В советское время мы и мечтать о них не могли в это время, а тут разбаловались. Обычные сейчас — свекла, морковь и капуста, которые хранятся с осени. Если хочешь овощи подешевле — надо есть их. А первый урожай огурцов-помидоров в этот период — всегда дорогой".
Не зашкаливают ли наценки сетей?
В компании по экологичному управлению отходами и выращиванию овощей Getļiņi порталу Delfi сообщили, что несколько последних лет они цен не повышали, а вот "добавки" торговцев выросли. Например, на сайте Getļiņi томаты стоят 4,80 евро за кг, нестандартные — 3,20 евро. А в двух крупных сетях томаты от Getļiņi стоят 7,29 евро за кг.
Данусевич поясняет: "Надо понимать, что у Getļiņi — товар собственного производства. Там расходы на продажу включены в общие расходы предприятия. Другой вопрос — по какой цене они продают товар в сети, а дальше в этой цене добавляется логистика, хранение, продажа, зарплаты, энергия, реклама и налоги сети — это около 35% от стоимости товаров. Кроме того, у каждого магазина — своя политика цен. Ходовые товары с высоким оборотом (где меньше расходы на хранение) — молоко, хлеб и т. д. — продаются с очень низкой наценкой. Когда мы проводили последнее исследование по обвинениям крестьян в высоких наценках торговцев, выяснили, что это неправда. Наценка была 15% — это ниже, чем налог".
Кроме того, Гулбе обращает внимание на разную политику крупных сетей и небольших сельских магазинчиков, которые зачастую содержит одна семья, которая в том же доме и живет. "В марте я ездила по 30 продуктовым магазинам приграничных районов — от Эзере до Рамавы и Мазсалацы. Там нет крупных торговых сетей — есть Lats, Elvi, Moneta и просто Partika. Вроде бы в больших сетях продукт должен быть дешевле — оптовики им дают лучшую скидку, но зачастую там наценки ниже. Это семейный бизнес, где могут быть заняты все члены семьи. Скажем, сырок "Карумс" и печенье "Селга" там дешевле, чем в Риге".
Данусевич добавляет, что и зарплаты на селе ниже городских, поэтому региональные торговцы, особенно из маленьких мест, взбешены налоговой политикой государства. "Чтобы выплатить 700 евро на руки, работодателю надо выложить 600 евро налогов, что на селе нереально. При этом президент Банка Латвии может по телевизору нести чушь, что налоги на зарплату слишком низкие — надо еще поднять, потому что государству не хватает. Когда зарплата из 5 цифр — человек живет в другом мире… Такая политика уничтожает малый и средний бизнес. Да, самые зарабатывающие компании — ИТ и экспортное производство, но именно в торговле занято 35% работников".
Почему такие большие налоги?
"У нас налог на местные овощи и фрукты — 5%. Этот закон был принят на два года, а потом каждых два года его надо продлевать. Решать, хорошо ли людям есть овощи и фрукты, это просто жадность бюджетников", — говорит Данусевич.
"НДС — налог, который проще всего взимать государству, а потом — гордо делить, — объясняет Гулбе. — Мол, этим дополнительно дадим, и этим дадим, а этим — не дадим. А если сразу дать людям деньги в виде снижения налога на продукты —не заметят. Ведь одна из самых больших проблем, что у нас много бедных людей.
Если в Нидерландах продукты подорожали на 10 процентов, то люди побурчат и заплатят. Ведь у них остается на все, что хочется. Наши же заплатят коммунальные услуги и тогда смотрят, сколько осталось на еду. У большей части населения ни на что, кроме коммунальных и еды, денег не остается. Потому мы так остро воспринимаем изменение цены на каждый цент. Поэтому власти надо в первую очередь думать, как сделать народ богаче, а не следить, чтобы продавец не заработал больше на цент".
"Поляки в ковид обнулили НДС на продовольствие и так оставили, после пандемии вернули только на топливо, а у нас говорят, что 21% — это нормально. В итоге 35% населения со своих доходов еле покрывают коммуналку. Мы видим, что оборот падает, а держится лишь за счет роста цен".
Данусевич рассказывает, что Литве приходится снижать цены на продукты — иначе весь юго-запад страны едет отовариваться в Польше, особенно хорошо затраты отбиваются на подгузниках и товарах гигиены. А латвийские продукты зачастую не выдерживают ценовой конкуренции с польскими и литовскими. "Турфирмы организуют автобусы для закупок к Польше, а наше правительство говорит — мы не можем снижать НДС, потому что не наполним бюджет, — добавляет Гулбе. — Но если автобус едет на закупку в другие страны — к нам вообще ничего не поступает".
Данусевич не понимает, почему налогом в 21% облагаются предприятия общепита, где и так платят огромные налоги на зарплату. "Это зверски по отношению к общепиту и клиентам. Человек должен иметь возможность в обед покушать теплую еду, а также раз в неделю посидеть в ресторане с семьей — это европейский стандарт. Мы не можем себе позволить то, что может позволить себе бельгиец. В Бельгии банкетик в ресторане можно уложить в 60 евро на человека — три блюда плюс поллитра вина на каждого. Со всем обслуживанием. У нас — нет".
Гулбе добавила, что популярное решение проблемы на сегодня — свадьбы и юбилеи в Литве. "Там дешевле общепит, потому что снижен НДС. И это значит, что деньги проходят мимо нашего бюджета — там снимаются не только гостевые дома и покупается еда, но и цветы покупают там, плюс перекусить по дороге. А в центре Риги все первые этажи стоят пустые".
Скидки — откуда они берутся?
Как появляются скидки? "Надо понимать два основных в маркетинге сетей, которые достигаются с помощью скидок. Сеть должна сохранять имидж, что она доступна по ценам, — объясняет Данусевич. — Также каждая сеть, с помощью автоматизированной системы управления данными отслеживает срок реализации продуктов. И она своевременно планирует, чтобы не создавалось остатков продуктов. Особенно когда речь идет про овощи-фрукты. Если я знаю, что могу продержать помидоры на прилавке еще три дня — на во второй день буду снижать цену, чтобы не выбросить потом продукт".
Также Данусевич советует тем, кто ищет продукты с хорошими скидками, следить за открытием новых крупных магазинов — обычно к таким событиям любят приурочить хорошие скидки, а тогда и конкурентам приходится идти на понижение: "Помнится, когда была "банановая война" (при открытии первого Lidl) — цена этих фруктов на прилавке была вдвое ниже закупочной без налога".
Сетевики или маленькие магазинчики?
Данусевич и Гулбе не отрицают очевидное — сети могут сделать цены более привлекательными за счет закупки крупных партий товаров. К тому же в супермаркетах можно в одном месте купить все необходимое. Маленькие магазины не в состоянии с ними конкурировать.
"Плохо то, что там, где появляются супер и гипермаркеты, вымирают маленькие магазинчики — семейный бизнес, где владелец нес личную ответственность за товар, — считает Гулбе. — Сети гордо рассказывают, что они создали рабочих мест, но е любят говорить о том, сколько мест они уничтожили. Допустим, человек из разорившегося семейного бизнеса пойдет в сетевой магазин грузчиком. Не спорю, это нужная профессия. Но такой человек перестанет думать, отвечать за свои действия и развиваться. Он становится одним из винтиков".
"В маленьком магазине продавец знает своих клиентов, их предпочтения, это другое отношение, — соглашается Данусевич. — Это и другой сервис. Уже на стадии закупки товаров в таких магазинах думают: Петя любит то-то — надо закупить, чтобы Петя был доволен".
Будут ли еще повышаться цены?
"На сегодня цены идут вниз с пика, на котором они были в мире и Латвии, — рассказывает Гулбе. — Во-первых, дешевеют продукты, на которые мы сами создали ажиотаж — гречиха и соль. На подсолнечное мало — минус 10-15%. На овощи в сентябре цены были выше, чем в декабре. Хоть это и нелогично, потому что сентябрь — месяц сбора урожая. Почти на все молочные продукты цены серьезно упали. На отдельные продукты цены все же растут. Это рыба, морепродукты, мясо, яйца — сложные продукты. Но в целом цены снижаются и продолжат снижаться".
При этом Ингуна Гулбе призывает не надеяться, что цены упадут на уровень, который был до резкого скачка вверх: "Это нереально. Об этом надо забыть. Потому что многие производственные ресурсы стали дороже, выросла и минимальная зарплата".
Данусевич считает, что цены в Латвии не растут быстрее, чем во всем мире — страна находится на глобальном рынке. Заметную добавку к цене дают наши высокие налоги. "Молочка снизилась в цене. Прирост остался в группе мясных и зерновых. В перспективе хлеб будет один из самых подорожавших за три года. И безалкогольные напитки за счет нашей неэффективной депозитной системы, которая повысила свои сборы с 2 до 7 центов налога на бутылку, что приведет к подорожанию напитков на 4-10%ю При этом за последних три года минеральная вода и соки были в пятерке товаров, где цена или держалась или даже немного снизилась".
Следующая волна роста цен, по прогнозу Данусевича, будет связана с директивами ЕС."Подорожают два популярных товара — туалетная бумага (возможно, она станет дефицитом), а также кофе и чай. ЕС вводит директиву, по которой закупщики должны проверять — соблюдает ли продавец разные нормы, в том числе — защиту природных ресурсов. Не вырубает ли деревья в областях, где низкая лесистость.
Это коснется древесины, нужной для производства туалетной бумагой — может грозить дефицит. Также закупщики должны будут проверять, не нанимает ли там работодатель детей на работу".
Также с 2035 года будет запрещена продажа машин с двигателем внутреннего сгорания, а оставшиеся должны будут покупать е-топливо, которое не делает выбросы СО2. Те, у кого такие двигатели, будут платить дополнительный налог за пользование бензином или дизтопливом — это тоже приведет к подорожанию всего.
Что подорожает, а что — нет?
- Хлеб — нет.
- Молочные продукты: в Латвии — да, в Европе — нет.
- Яйца — временные колебания.
- Мясо — да. Надо отбить дополнительные расходы на корм и отопление.
- Овощи — самое плохое позади. Энергоресурсы дешевеют.
- Чай-кофе — подорожают из-за европейской директивы.
- Рыба — подорожает. Ресурсы ограничены, а потребление растет.
- Гречка — на том же уровне.
- Соль — подешевеет. Восстанавливаются альтернативные поставщики.