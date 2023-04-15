За продуктами и на банкеты — в Литву? Какие товары скоро подорожают, подешевеют или… пропадут в Латвии

Инфляция в Латвии — самая высокая за последнюю четверть века. Только продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 24,1%. Каких сюрпризов ждать от продуктов и товаров дальше? Автор подкаста "Отчаянный оптимист" Ольга Петрова пригласила в эфир руководителя Отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Института аграрных ресурсов и экономики Ингуну Гулбе и президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича.

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Полный выпуск 23-го подкаста "Отчаянный оптимист" можно прослушать здесь.

Цены продолжают бить рекорды. Наибольший вклад вносят продукты питания. При этом скорость инфляции пошла на убыль, а отдельные, например, молочные продукты, вдруг ощутимо пошли на посадку.

Сейчас быстрее всех дорожают хлеб и коммунальные услуги. Что происходит? В чем причина роста, если энергия подешевела? Не будет ли классический салат огурцы-помидоры стоить дороже креветок? Где выгоднее покупать — в больших сетях или маленьких семейных магазинчиках?

Что с ценами на овощи-фрукты?

Как ни странно, но по наблюдениям экспертов, длинные тепличные огурцы — один из редких товаров, цены на который с 2020 года не менялись, даже немного упали: было 1,70 евро — стало 1,60 евро за кг. У помидоров тоже разница невелика: в 2020 году — 2,15 евро за кг, в начале марта 2023 года — 2,89 евро.

"Если говорить о местных овощах, то на рост цен влияют два фактора, — поясняет Данусевич. — Первый — доступность удобрений: поступление с востока — из России, Беларуси — блокировано. Если Литва "откроется" — удобрения на рынке появятся. Второй — энергоресурсы. Даже когда рыночная цена на газ упала, на потребительскую цену это не повлияло — и правительство не борется с коррупцией в этой сфере. А в марте у нас помидоры под солнцем не растут. Теплицы надо обогревать".

Ингуна Гулбе подтверждает, что "в марте и апреле помидоры с огурцами — не совсем обычные овощи": "В советское время мы и мечтать о них не могли в это время, а тут разбаловались. Обычные сейчас — свекла, морковь и капуста, которые хранятся с осени. Если хочешь овощи подешевле — надо есть их. А первый урожай огурцов-помидоров в этот период — всегда дорогой".

Не зашкаливают ли наценки сетей?

В компании по экологичному управлению отходами и выращиванию овощей Getļiņi порталу Delfi сообщили, что несколько последних лет они цен не повышали, а вот "добавки" торговцев выросли. Например, на сайте Getļiņi томаты стоят 4,80 евро за кг, нестандартные — 3,20 евро. А в двух крупных сетях томаты от Getļiņi стоят 7,29 евро за кг.

Данусевич поясняет: "Надо понимать, что у Getļiņi — товар собственного производства. Там расходы на продажу включены в общие расходы предприятия. Другой вопрос — по какой цене они продают товар в сети, а дальше в этой цене добавляется логистика, хранение, продажа, зарплаты, энергия, реклама и налоги сети — это около 35% от стоимости товаров. Кроме того, у каждого магазина — своя политика цен. Ходовые товары с высоким оборотом (где меньше расходы на хранение) — молоко, хлеб и т. д. — продаются с очень низкой наценкой. Когда мы проводили последнее исследование по обвинениям крестьян в высоких наценках торговцев, выяснили, что это неправда. Наценка была 15% — это ниже, чем налог".