Жизнь в простое: полное руководство (+20 вопросов и ответов о том как работают пособия по простою)

Латвия запустила механизм помощи жителям, оказавшимся из-за Covid-19 в подвешенном состоянии, три недели назад. К 15 апреля пособия по простою были присвоены 13 093 работникам и 543 самозанятому лицу. Изначально планировалось, что помощь потребуется и будет выделена 465 тысячам работников. Как работает "фильтр" государственной поддержки? Каким критериям должно соответствовать предприятие, что его работники могли получить пособие по простою? И почему в пособии могут отказать или даже потребовать вернуть уже выплаченные средства?

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Немного цифр, которые иллюстрируют статистику по пособиям за простой (по ситуации на 15 апреля 2020 года).

Средняя сумма — 257,46 евро (для работников предприятий), и 230,07 евро (для самозанятых лиц).

Максимальная выплаченная сумма — 700 евро, минимальная — 4,60 евро.

Много отказов: не прошли отбор 1633 предприятия и 340 самозанятых работников.

Delfi рассказывает о том, что нужно знать, чтобы не оказаться "по плохую сторону статистики".

Выплата пособий по простою — уникальный для Латвии опыт, хотя само понятие "простой" всегда было прописано в законе "О труде". Простой — это вынужденное бездействие на работе, когда работодатель по каким-то причинам не может трудоустроить своего работника или принять выполненную им работу. Чаще всего такие ситуации возникали из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств: например, не работает оборудование, не подвезли сырье и прочее.

Сейчас главной причиной простоя оказался Covid-19: из-за принятых ограничений некоторые предприятия не могут работать или упал объем работы. Следовательно, работники не нужны.

Чтобы предприятия не избавлялись от ставших ненужными работников, государство ввело особый вид поддержки — пособие по простою. Здесь важно понимать один важный момент. Изначально, когда пособия по простою находились в стадии обсуждения, их планировалось ввести только для работников особо пострадавших от пандемии отраслей - туризм, авиация, общественное питание. Сначала так и поступили: ввели правила кабинета министров Nr 152, где были указаны только некоторые пострадавшие от кризиса отрасли.

Однако вскоре стало понятно, что поддержка нужна всем отраслям. Поэтому 27 марта, буквально через несколько дней после вступления правил в силу, были срочно разработаны и приняты новые нормы, регулирующие порядок выплаты пособий по простою — под Nr 165. К 3 апреля вступили в силу еще одни правила Кабинета министров — Nr 179, которые регулируют порядок получения пособия по простою для самозанятых лиц и работников микропредприятий. Чуть позже были приняты поправки еще и к действующим 165 правилам, разрешающие получение пособия для пенсионеров и членов правления компаний.

Все это привело к неразберихе. Ситуация меняется каждую неделю, и многие работники просто не понимают, имеют ли они право на пособия. Эта статья обобщает информацию по ситуации на 15 апреля 2020 года.