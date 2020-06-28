Читатель: "А где дистанция? airBaltic забил самолет под завязку"

В понедельник, 22 июня Андрей вылетел из Риги в Дубровник. "Вот так airBaltic соблюдает дистанцию в самолете. При резервации места на карте сидений на сайте airbaltic.com пассажиры должны сидеть в шахматном порядке. В реальности - забили самолет под завязку", - написал мужчина и поделился фото.

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"При этом семьи с детьми раскидали по разным местам - трехлетнего ребенка посадили в конце самолета, родителей впереди, - добавляет читатель.

Перед полетом выдают набор с маской и якобы дезинфицирующей салфеткой, которая на самом деле таковой не является. На салфетках надпись - освежающие. Возможно, есть содержание алкоголя в составе, но явно не минимальные 70%, необходимые для уничтожения вирусов".

Foto: DELFI Репортер

В airBaltic заверили, что безопасность и здоровье пассажиров являются для авиакомпании приоритетом. Чтобы ограничить распространение вируса, с момента постепенного возобновления полетов 18 мая авиакомпания ввела новые меры предосторожности.

В самолетах airBaltic нельзя выбрать среднее кресло, если на рейс не зарегистрировано более 89 пассажиров. Поэтому если пассажир своевременно покупает билет и резервирует место, то он не может выбрать средний ряд. В авиакомпании подчеркивают: ни от одного учреждения не поступали рекомендации оставить средний ряд в салоне свободным, и airBaltic в рамках своих возможностей это делает для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в большей безопасности.

"В рамках одной резервации airBaltic сажает пассажиров вместе или, если это невозможно как можно ближе друг к другу. На конкретном рейсе отец сидел впереди, а мать с ребенком - сзади. Из-за ограничений по дистанцированию такие ситуации, когда члены семьи сидят не вместе, могут случаться чаще. Если семья путешествует с маленьким ребенком и его место находится далеко от родителей, призываем просить стюартов помочь с заменой места уже в самолете", - советует руководитель корпоративной коммуникации Air Baltic Corporation Алисе Бриеде.

По ее словам, дезинфекция салонов проводится регулярно. Все пассажиры обеспечены бесплатным комплектом, в который входит маска и дезинфицирующие салфетки или салфетки с антибактериальным эффектом.

"Перед путешествием пассажиры должны проверять правила и ограничения аэропортов на официальных страницах или в местных посольствах. Правила стремительно меняются и в разных странах отличаются, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас была самая свежая информация", - советует Алисе Бриеде.

Полный график полетов и билеты доступны на домашней странице airBaltic. Кроме того, для новых резерваций, сделанных до 30 июня 2020 года, можно бесплатно поменять дату полета .