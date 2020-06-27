Читатель: "Бабушке придется отдавать банку за карточку 20% от своей пенсии"

В редакцию DELFI обратился возмущенный читатель. По словам мужчины, банк Citadele резко повысил расценки и теперь его бабушка, которая проживает в России и получает латвийскую пенсию, должна ежемесячно платить за карточку 40-60 евро. В банке объяснили, с чем связаны изменения в прейскуранте для нерезидентов.

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"Моя бабушка заработала пенсию в Латвии. Долгие годы она получала ее на счет в банке Citadele (ранее известный как Parex), - рассказывает Олег. - В 2007 году бабушка, будучи гражданкой России, переехала в Россию на постоянное место жительства. Каждый год, отправляла в Агентство социального страхования документы на продление пенсии. Годами плата за карточку банка Citadele не превышала 1 евро в месяц, за простую карту для зачисления пенсии. А неделю назад пришло сообщение, что теперь владельцы счёта - нерезиденты Латвии, должны выбрать карту "Платинум" или "Инфинити" с платой в месяц 40 или 60 евро соответственно. Пенсия моей бабушки 250 евро, с июля банк Citadele будет брать по 40 евро за карту каждый месяц! Других вариантов нет. Приехать в Латвию и оформить счёт в другом банке, бабушка, которой через месяц будет 82 года и которая еле выходит на улицу, не может. Я считаю, это наглый отъём денег у стариков".

В банке Citadele порталу DELFI сообщили, что изменения в прейскуранте касаются клиентов, у которых нет латвийского персонального кода, то есть они нерезиденты Латвии. "Рост расходов в этом сегменте напрямую связан со стремительно растущими требованиями регулятора. Это значит, что нынешним международным клиентам нужно будет перейти на одну из предложенных Citadele расчетных карт или использовать другое решение для получения своей пенсии, - говорит член правления Citadele Владислав Миронов.

Учитывая опасения клиентов относительно вступления в силу новых расценок с 15 июля, мы продлили срок до 15 сентября, предоставив клиентам возможность оценить дальнейшее сотрудничество и предпринять соответствующие действия.

В целом вышеупомянутые изменения коснулись около 300 клиентов и в их интересах мы обратились к Государственному агентству социального страхования, чтобы получить информацию о других возможностях для получателей латвийской пенсии, проживающих за пределами Латвии".

В основе стратегии банка Citadele - обслуживание физических и юридических лиц резидентов стран Балтии, отмечают в банке.

Для частных лиц резидентов банк предлагает комплект карт X smart за 1,49 евро в месяц, с помощью которого можно бесплатно снять до 800 евро в любом банкомате в мире и бесплатно производить переводы в Европе. Для предприятий предложен широкий выбор платежных планов.