Читатель: "Мою девушку высадили из самолета, хотя с сертификатом и билетом все было в порядке"

"Моя девушка Руслана 19-го августа должна была лететь рейсом Киев-Рига. У нее сделаны обе прививки Pfizer, имеется сертификат о прохождении вакцинации. Она успешно прошла таможню, села в самолет и уже думала, что полетит в Ригу. Однако спустя пять минут в самолет заходит неизвестный персонаж и говорит: "Высшее начальство airBaltic приказало вас убрать с рейса", - рассказывает читатель Delfi Илья.

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"Девушка в недоумении спросила: "На каком основании?" И получила ответ: "Приказ свыше". Я потом спросил у людей, которые работали в airBaltic, они сказали, что компания начала такую практику "Продавать больше билетов, чем есть мест". То есть компания может вас просто вышвырнуть из самолета потому, что какому-то человеку нужнее?" - негодует читатель.

Ситуация в авиационном секторе постепенно улучшается, количество перевезенных пассажиров растет, а это значит, что сегодня снова можно столкнуться с таким явлением как овербукинг - когда проданных билетов на самолет больше, чем месте в салоне. В компании airBaltic подтвердили, что из-за продажи дополнительных билетов на рейс из Киева в Ригу 19 августа пассажирке было отказано в уже приобретенной резервации. В соответствии с условиями Регламента № 261/2004 Европарламента и Совета, пассажирку перерегистрировали на ближайший следующий рейс другой авиакомпании.

"Изначально пассажирке разрешили подняться на борт самолета из-за ошибки агента наземного обслуживания. AirBaltic приносит свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в Отделе корпоративной коммуникации airBaltic.

Там пояснили, что в авиационной отрасли порой продают дополнительные билеты на полеты, на которые исторически не приходит определенное количество пассажиров, оформивших резервации, и это стандартная практика. В случае airBaltic - это примерно 4% пассажиров. "Если бы подобная практика не была разрешена, то около 15% мест в самолетах оставались бы свободными, что привело бы к существенному удорожанию издержек на полеты. Подобная практика позволяет авиакомпаниям гарантировать более выгодные условия полетов, то есть предлагать больше билетов по более низким ценам. Авиакомпании постоянно анализируют исторические данные - сколько людей, в какие дни и на какие полеты не явились, и соответственно иногда продают больше билетов, - пояснили в airBaltic, добавив, что подобная практика применяется только к части всех рейсов.

Когда на вылет пришли все пассажиры и мест в самолете не хватает, сначала ищут добровольцев, готовых лететь другим рейсом - за это они получают компенсацию, также в случае необходимости авиакомпания обеспечивает гостиницу, транспорт и питание. В случае овербукинга агенты отдают приоритет тем, кто обязательно должен лететь конкретным рейсом - дети без сопровождающих, пассажиры с проблемами передвижения, транзитные пассажиры, участники групповых резерваций и т.д. В компании подчеркивают, что такие ситуации бывают очень редко - в случае airBaltic это всего 2 случая на 10 000 пассажиров, при этом авиакомпания всегда находится в тесном контакте с пассажиром, чтобы позаботиться об обеспечении следующего рейса и получении компенсации согласно Регламенту ЕС.