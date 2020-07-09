Читательница: Контролеры Rīgas satiksme прижали к земле безбилетника

В редакцию портала DELFI обратилась читательница, ставшая свидетельницей инцидента на улице Дунтес - контролеры Rīgas satiksme удерживают на земле молодого мужчину, который ехал в автобусе без билета.

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"Парень спокойно просил дать ему лечь поудобнее, что ему больно. Однако контролеры не реагировали, тогда я начала снимать происходящее", - поделилась Анна.

На предприятии Rīgas satiksme порталу DELFI подтвердили, что 8 июля сотрудники Отдела контроля проводили проверку билетов в 11-м автобусе. В ходе проверки был выявлен безбилетник, который отказался платить штраф. В связи с этим все участники вышли из транспорта на улицу. "В тот момент, когда пассажир выходил из автобуса, он напал на контролера - несколько раз ударил кулаком по лицу, а потом ногой в грудь. В целях самообороны контролеры прижали к земле изображенного на видео мужчину и вызвали полицию со скорой", - сообщила представитель RS Байба Фелдмане-Барташевица. По ее словам, на данный момент обобщаются доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения, которые будут переданы Рижской полиции самоуправления.

В полиции сообщили, что 8 июля после 16.00 был получена информация о нападении на контролеров RS на улице Дунтес. На месте происшествия стражи порядка встретили трех работников RS, которые удерживали на земле мужчину. В ходе разговора выяснилось, что 18-летний мужчина ехал без билета, а когда его высаживали, он напал на контролеров. Все участники инцидента были доставлены в Зиемельское управление Рижской полиции самоуправления, где у двух контролеров были приняты заявления.

Начаты два административных процесса о нанесении незначительных телесных повреждений и оба контролера отправлены на экспертизу. Запрошены записи с камер видеонаблюдения.