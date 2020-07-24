Читательница: при бесплатной смене даты полёта airBaltic приходится доплачивать за топливо

Билеты, приобретённые с 10 марта по 30 июня, airBaltic бесплатно заменяет на аналогичные с другой датой (до 30 мая 2021 года). Однако читательница Delfi Наталья, попробовавшая так сделать, столкнулась с тем, что у неё попросили доплату.
"Я приобрела билеты Рига-Лондон-Рига 30 мая: вылет туда 7 августа, обратно 18 августа. Мне понадобилось изменить даты на 20 августа и 10 сентября соответственно. Изначально я заплатила 101,97 евро (это 71,98 сам билет и 29,99 за багаж в направлении Лондон-Рига). Сейчас билеты на интересующие меня даты стоит 148,98. Я запросила смену дат через онлайн-форму и через 15 минут мне пришло письмо со ссылкой на оплату. Запрашиваемая сумма была 98 евро", — рассказала Наталья.
Она написала в службу поддержки airBaltic, однако там ей ответили, что иногда цена на сайте и цена в системе покупки билета могут отличаться. airBaltic извинился за неудобства. Наталья отказалась от предложения, однако, подумав несколько дней, решила попытаться снова, только изменила время обратного вылета. Так было дешевле на 5 евро.
"Но появилась новая графа "Доплата" с ценником 30 евро. Служба поддержки ответила, что эта доплата за горючее, которая всегда берётся при смене дат. Ещё несколько дней назад, когда я впервые посылала запрос на смену дат, никакой доплаты не было! А сейчас они утверждают, что это обязательная доплата. Топливный сбор и так уже включён в цену билета, а услуга замены бесплатна", — недоумевает читательница.
На официальном сайте airBaltic опубликованы условия бесплатной замены билета.
- Предложение действует для билетов категории Basic и Premium, проданных компанией airBaltic.
- Изменить дату разрешается один раз.
- Пассажиры могут бесплатно изменить дату рейса на любую новую дату до 31 мая 2021 года, независимо от изначальных условий бронирования.
- Дату необходимо изменить до наступления изначальной даты отправления, и время поездки должно укладываться в период до 31 мая 2021 года.
- Если билеты изначальной категории больше не доступны, вам необходимо будет оплатить разницу в цене.
- Изменения маршрута не допускаются, пункт отправления и прибытия должны остаться такими же, как и в изначальном билете.
- Все услуги, приобретенные вместе с билетом, будут действовать и для нового рейса, за исключением услуг, предоставляемых нашими партнерами (например, страхование путешествия, бронирование отеля, аренда автомобиля и др.).
"Цена билета состоит из оплаты перелета, налога аэропорта и доплату за топливо. При покупке или замене билета пассажир видит это разделение цены. При замене билета разница в цене также состоит из всех трех элементов", — пояснили порталу Delfi представители airBaltic.
Как ранее сообщалось, airBaltic ввел новые виды билетов на своих рейсах. Пассажиры теперь могут выбирать между билетами Green, Green Plus, Green Classic и Бизнес-класса. Green и Green Classic ранее были известны как Basic и Premium. Также появился новый вид билетов – Green Plus, который подходит пассажирам, рассчитывающим на низкие цены, но при этом им необходима зарегистрированная единица багажа, включенная в бронирование.