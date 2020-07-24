Читательница: при бесплатной смене даты полёта airBaltic приходится доплачивать за топливо

Билеты, приобретённые с 10 марта по 30 июня, airBaltic бесплатно заменяет на аналогичные с другой датой (до 30 мая 2021 года). Однако читательница Delfi Наталья, попробовавшая так сделать, столкнулась с тем, что у неё попросили доплату.

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"Я приобрела билеты Рига-Лондон-Рига 30 мая: вылет туда 7 августа, обратно 18 августа. Мне понадобилось изменить даты на 20 августа и 10 сентября соответственно. Изначально я заплатила 101,97 евро (это 71,98 сам билет и 29,99 за багаж в направлении Лондон-Рига). Сейчас билеты на интересующие меня даты стоит 148,98. Я запросила смену дат через онлайн-форму и через 15 минут мне пришло письмо со ссылкой на оплату. Запрашиваемая сумма была 98 евро", — рассказала Наталья.

Она написала в службу поддержки airBaltic, однако там ей ответили, что иногда цена на сайте и цена в системе покупки билета могут отличаться. airBaltic извинился за неудобства. Наталья отказалась от предложения, однако, подумав несколько дней, решила попытаться снова, только изменила время обратного вылета. Так было дешевле на 5 евро.

"Но появилась новая графа "Доплата" с ценником 30 евро. Служба поддержки ответила, что эта доплата за горючее, которая всегда берётся при смене дат. Ещё несколько дней назад, когда я впервые посылала запрос на смену дат, никакой доплаты не было! А сейчас они утверждают, что это обязательная доплата. Топливный сбор и так уже включён в цену билета, а услуга замены бесплатна", — недоумевает читательница.

На официальном сайте airBaltic опубликованы условия бесплатной замены билета.

Предложение действует для билетов категории Basic и Premium, проданных компанией airBaltic.

Изменить дату разрешается один раз.

Пассажиры могут бесплатно изменить дату рейса на любую новую дату до 31 мая 2021 года, независимо от изначальных условий бронирования.

Дату необходимо изменить до наступления изначальной даты отправления, и время поездки должно укладываться в период до 31 мая 2021 года.

Если билеты изначальной категории больше не доступны, вам необходимо будет оплатить разницу в цене.

Изменения маршрута не допускаются, пункт отправления и прибытия должны остаться такими же, как и в изначальном билете.

Все услуги, приобретенные вместе с билетом, будут действовать и для нового рейса, за исключением услуг, предоставляемых нашими партнерами (например, страхование путешествия, бронирование отеля, аренда автомобиля и др.).

"Цена билета состоит из оплаты перелета, налога аэропорта и доплату за топливо. При покупке или замене билета пассажир видит это разделение цены. При замене билета разница в цене также состоит из всех трех элементов", — пояснили порталу Delfi представители airBaltic.

Как ранее сообщалось, airBaltic ввел новые виды билетов на своих рейсах. Пассажиры теперь могут выбирать между билетами Green, Green Plus, Green Classic и Бизнес-класса. Green и Green Classic ранее были известны как Basic и Premium. Также появился новый вид билетов – Green Plus, который подходит пассажирам, рассчитывающим на низкие цены, но при этом им необходима зарегистрированная единица багажа, включенная в бронирование.