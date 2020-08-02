Читательница винит торговый центр в полученном штрафе за парковку

В редакцию портала Delfi обратилась читательница, которая в субботу, 25 июля получила штраф за нарушение правил использования подземной парковки в торговом центре Galleria Riga. Женщина считает, что наказана несправедливо и винит торговый центр в том, что он не предоставил наглядной информации о том, что правила изменились и номер машины больше не считывается автоматически.

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"Сегодня на подземной парковке я получила штраф от Europark на 25 евро. Оказывается, поменялись правила, и Mobilly больше не считывает номер автоматически при въезде и не снимает деньги автоматически при выезде. И Europark тут ни при чем. А при чем - менеджмент парковки торгового центра, который на своей страничке в интернете в разделе о парковке имеет информацию об автоматическом считывании номера с помощью приложения Mobilly, - рассказывает читательница.

И так оно и было. Клиенты привыкли, действительно, легко и быстро, все считывается автоматически. Пока не поменяли правила, и теперь в любом случае нужно регистрировать машину. И узнает клиент об этом из штрафа в 25 евро! Менеджер "Галереи" скажет: "А вы что, не видели, что нет больше шлагбаума?" Видели. И какие выводы должны были сделать? Правильно: торговый центр заботится о своих клиентах, и теперь номер считывается автоматически и без шлагбаума! Тем более, что на домашней страничке торгового центра ничего не поменялось.

Когда я позвонила в Europark, мне сказали: "Да, поменялись правила". А клиент, видимо, должен не доверять сайту торгового центра и всегда при въезде, как и при выезде, останавливать машину и внимательно перечитывать все щиты со всеми надписями и мелким шрифтом - а вдруг что-то поменялось? И так должен делать каждый водитель, за ним будут дальше стоять в очереди желающие потратить 5 минут на чтение на всякий случай - вдруг опять изменения? Торговый центр наплевал на необходимость информировать об изменениях очевидным образом: на сайте и большими буквами при въезде."

На момент получения письма от читательницы, на домашней странице центра в русской версии, действительно говорилось об автоматическом считывании номера машины. Сейчас информация обновлена.

Как выяснил портал Delfi, правила парковки Galleria Riga, которой управляет Europark, изменились с 1 апреля этого года и действуют уже четыре месяца.

"Как на парковке, так и на сайте торгового центра, информация была обновлена, и мы также сообщали об изменениях в профилях социальных сетей Galleria Riga. Однако, выслушав наших клиентов, мы пришли к выводу, что не вся информация об изменениях в правилах парковки была наглядной. Чтобы улучшить эту ситуацию, мы уже работаем с оператором парковки Europark над новыми информационными указателями, чтобы сделать правила еще более наглядными и понятными при въезде на парковку. Новые знаки на стоянке будут установлены на следующей неделе", - сообщила менеджер по маркетингу Galleria Riga Алисе Авота.

"Мы приносим извинения клиенту за неприятный опыт использования парковки и неправильный ответ, который она получила при звонке в торговый центр. За пределами торгового центра на звонки отвечают охранники, которые, к сожалению, не обладали достаточными навыками обслуживания клиентов по телефону. Мы обсудили этот случай внутри и проведем дополнительные обучения, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - добавила представитель Galleria Riga.