Движение общественного транспорта на улицах Кр. Барона и Райня восстановлено
Foto: DELFI Репортер

"На Райня и Аспазияс трамвай перекрыл движение", - сообщила в четверг вечером читательница портала Delfi.

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"Движение трамваев, троллейбусов и автобусов на улицах Кр. Барона и Райня восстановлено, однако общественный транспорт может опаздывать", - предупреждают на предприятии Rīgas satiksme.

Как сообщалось, в четверг вечером движение трамваев, троллейбусов и автобусов на перекрестке улиц Барона и Райня остановилось, так как по техническим причинам на пути в Иманту "выключился" 1 трамвай.

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