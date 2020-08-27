Движение общественного транспорта на улицах Кр. Барона и Райня восстановлено

"На Райня и Аспазияс трамвай перекрыл движение", - сообщила в четверг вечером читательница портала Delfi.

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"Движение трамваев, троллейбусов и автобусов на улицах Кр. Барона и Райня восстановлено, однако общественный транспорт может опаздывать", - предупреждают на предприятии Rīgas satiksme.

Kustība tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem K. Barona ielas un Raiņa ielas krustojumā atjaunota, taču norādām, ka sabiedriskais transports brauc ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 27, 2020

Как сообщалось, в четверг вечером движение трамваев, троллейбусов и автобусов на перекрестке улиц Барона и Райня остановилось, так как по техническим причинам на пути в Иманту "выключился" 1 трамвай.