ФОТО: BMW в Берзциемсе на большой скорости врезался в дерево и потерял двигатель

Рано утром 21 июня в Берзциемсе мужчина, управлявший автомобилем BMW, врезался в дерево, а затем — в ограждение на дороге. Водитель смог самостоятельно выбраться из разбившегося автомобиля и перебраться в "зеленую зону", где его обнаружили врачи и доставили в больницу.

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Автомобиль в результате столкновения потерял передние колеса и двигатель. Детали сломанной машины были разбросаны по всей дороге в радиусе 80 метров, пишет свидетель аварии Мадис, который и поделился с редакцией Delfi фотографиями с места ДТП.

Когда полиция прибыла на место происшествия, мужчина изначально утверждал, что он не был за рулем этого BMW, но позже, когда его посадили в машину скорой помощи, попросил принести из разбитого автомобиля его "новый iPhone", который он "получил в подарок от начальства за хорошую работу", — рассказал очевидец.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила порталу Delfi, что сообщение об аварии в Берзциемсе поступило в полицию 21 июня в 8:10 утра. Звонивший рассказал, что мужчина, находившийся за рулем BMW, врезался в дерево.

"Пострадавший в результате аварии мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе расследования", — пояснили в полиции.