ФОТО: минувшей ночью можно было наблюдать Северное сияние
Foto: DELFI Репортер

Читатель Delfi Святослав Плотницкий поделился удачей. Минувшей ночью в Мерсрагсе можно было наблюдать Северное сияние.

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Явление достаточно редкое для августа. Около трех часов ночи небо полыхало разными цветами в течение пяти минут.

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