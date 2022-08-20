ФОТО: минувшей ночью можно было наблюдать Северное сияние

Читатель Delfi Святослав Плотницкий поделился удачей. Минувшей ночью в Мерсрагсе можно было наблюдать Северное сияние.
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Явление достаточно редкое для августа. Около трех часов ночи небо полыхало разными цветами в течение пяти минут.
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