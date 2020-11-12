ФОТО: На шоссе в Терветской волости кто-то поставил металлические шипы
Foto: Fb.com/gvido.leiburgs

В среду, 11 ноября, водителя Гвидо ждал неприятный сюрприз — утром, проезжая по трассе P96 в Терветской волости, он наехал за поворотом на металлические шипы, растянутые по всей длине дороги.

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"К счастью, только две покрышки в порошок. Дорожников на Bobcat я успел остановить. Граждане, будьте внимательны!" — написал Гвидо, вызвавший на место происшествия полицию.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной полиции, 11 ноября на 14 километре трассы Пуре — Ауце — Гривайши в Терветской волости мужчина на автомобиле Volvo V60 наехал на препятствие на дороге — шипы. В результате происшествия были повреждены две покрышки. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Человек, оставивший шипы на проезжей части, будет призван к ответственности в соответствии с законом.

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