ФОТО: На шоссе в Терветской волости кто-то поставил металлические шипы

В среду, 11 ноября, водителя Гвидо ждал неприятный сюрприз — утром, проезжая по трассе P96 в Терветской волости, он наехал за поворотом на металлические шипы, растянутые по всей длине дороги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"К счастью, только две покрышки в порошок. Дорожников на Bobcat я успел остановить. Граждане, будьте внимательны!" — написал Гвидо, вызвавший на место происшествия полицию.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной полиции, 11 ноября на 14 километре трассы Пуре — Ауце — Гривайши в Терветской волости мужчина на автомобиле Volvo V60 наехал на препятствие на дороге — шипы. В результате происшествия были повреждены две покрышки. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Человек, оставивший шипы на проезжей части, будет призван к ответственности в соответствии с законом.