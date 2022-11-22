ФОТО: на улице Гертрудес появились бетонные блоки. Для чего?

По наблюдениям портала Delfi на улице Гертрудес в Риге, где продолжаются ремонтные работы, появились бетонные блоки, часть из которых повалена. В социальных сетях автоводители жалуются: эти "сооружения" не видно ни в одно зеркало. В Рижской думе пояснили, зачем нужны эти блоки.

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Как пишет в социальных сетях Байба, бетонные блоки на улице Гертрудес были размещены 12 ноября. В течение трех дней часть из них была повалена. "Гениальная идея, гениальная. Очевидно, что они для того, чтобы не парковались на обочине. И их ставят так, немного в сторону, чтобы их нельзя было видеть в зеркала заднего вида. Наверно предполагалось, что эти эльфийские знаки будут излучать какой-то магический свет", — иронизирует читательница.

В Рижской думе порталу Delfi cообщили, что бетонные блоки расставлены в тех местах, где запрещено парковать машину. "Их еще планируется обклеить светоотражающим материалом", — рассказали в столичном самоуправлении.

Одновременно люди продолжаю жаловаться на то, что ремонт улицы по-прежнему продвигается медленно, что создает неудобства для пердвижения в том числе пешеходов. Например, перекресток улиц Барона и Гертрудес пешеходы были вынуждены пересекать вместе с машинами, так как пешеходная часть - это грунтовая дорога.

В Рижской думе обещают, что ремонт улицы завершится в конце ноября. Работы затянулись, так как были задержки с поставкой материалов. "На данный момент застройщик начал работы по благоустройству - посадку деревьев, размещение скамеек и велопарковок", — отметили в думе, добавив, что за каждый просроченный день строитель платит неустойку в размере 1300 евро в день.