ФОТО: Полицейский патруль на время перекура поставил машину под запрещающий знак

На прошлой неделе в 13:38 напротив ул. Катринас 18 в Риге две нетрафарированные полицейские машины Škoda припарковались там, где остановка и стоянка запрещена, сообщил редакции читатель Delfi Репортера Атис.

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"В десяти метрах — свободная стоянка, однако полицейские остановились там, где стоянка запрещена, и болтали между собой во время перекура", — написал Атис, приложив фотографию.

Редакция Delfi переслала эту фотографию в Госполицию. Отдел по связям с общественностью Госполиции позже ответил, что этот случай рассмотрен и с нарушившими правила дорожного движения полицейскими проведена беседа.