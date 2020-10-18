ФОТО: Пьяный водитель "Мерседеса" разбил восемь машин в Кенгарагсе
Foto: Fb.com/groups/kengarags / Oksana Kocubeja

В субботу, 17 октября, в Кенгарагсе нетрезвый водитель автомобиля Mercedes-Benz разбил восемь машин во дворах спального района.

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ДТП произошло около 14 часов, сообщает Государственная полиция. Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил припаркованные автомобили в нескольких местах на своем пути - на улицах Саласпилс, Маскавас и возле торгового центра Akropole.

По данным полиции, концентрация алкоголя в крови водителя составляла 0,5 промилле. У сотрудников правоохранительных органов также возникли подозрения, что водитель находился под воздействием наркотиков, поэтому виновник аварии был доставлен на экспертизу.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер

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