ФОТО: Северное сияние в небе над Латвией

Читатель портала Delfi Виктор Изотов отправился "охотиться" за северным сиянием. Полученными снимками он поделился с редакцией.
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"13 марта во многих местах в Латвии можно было наблюдать красивое природное явление - северное сияние. Счастливчики смогли его увидеть даже невооруженным взглядом", - написал читатель.
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