ФОТО: в центре Риги на припаркованный автомобиль упала глыба льда

"На улице Антонияс глыба льда, упавшая с крыши дома, серьезно повредила припаркованный автомобиль. На моих глазах второй кусок льда разделился в воздухе. Одна часть перелетала через машину и рухнула на дорогу. Вторая часть попала в автомобиль. Хорошо, что никто из прохожих не пострадал", — пишет читатель Delfi.

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Фотографии были сделаны во вторник днем.

"Из-за потепления сейчас больше приходится смотреть вверх, на крыши зданий, чем себе под ноги. Уважаемые рижане, будьте внимательны и осторожны", — призывает читатель.