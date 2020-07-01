ФОТО: В Даугавпилсе водителю пришлось сдирать перед патрульными надпись f*ck the police

В среду, 1 июля, в социальных сетях большую популярность приобрели снимки, на которых видно, как полиция остановила излишне самоуверенного молодого человека, наклеившего на заднее стекло своей машины надпись "f*ck the police".

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Как выяснилось, случай произошел 19 июня в Даугавпилсе. В отношении водителя были составлены протоколы за мелкое хулиганство и неиспользование ремня безопасности, а пассажирке — за то, что она покинула салон автомобиля без разрешения полицейских, сообщили DELFI в Госполиции.

Отметим, что молодому человеку пришлось содрать вызывающую надпись со стекла. Полицейский в этот момент снимал происходящее на мобильный телефон.