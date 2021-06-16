ФОТО: Водитель BMW припарковался прямо на газоне у торгового центра
Foto: DELFI Aculiecinieks

Водитель автомобиля BMW X5 решил припарковаться прямо на газоне между проезжей частью и тротуаром. Фотография была сделана 8 июня у торгового центра Olimpia в Риге.

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По словам читателя, "очевидно, что водитель полностью игнорирует Правила дорожного движения и ему абсолютно все равно, где оставлять свой автомобиль. Что тут сказать - просто бессовестный!"

Стоит отметить, что водитель не только припарковался на зеленой зоне, но и прямо у пешеходного перехода. Между тем, остановка и стоянка запрещаются на пешеходных переходах, местах, где проезжую часть пересекает велосипедная дорожка, пешеходная и велосипедная дорожка или общая пешеходная и велосипедная дорожка и ближе 5 метров от этих мест.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер

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