"Круг почета вокруг дома" или Оригинальное решение сортировки отходов в Пурвциемсе

В редакцию портала Delfi обратился житель девятиэтажки в Пурвциемсе, недовольный тем, как обслуживающее предприятие Rīgas namu pārvaldnieks расставило контейнеры для сортировки бытовых отходов. В компании указывают, что если не нравится их вариант и хочется отдельную площадку, как у соседей, то жильцам самим нужно решить, где именно ее организовать и на какие деньги.

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"Хочу поделиться с вами тем, каким оригинальным способом отделением RNP "Austrumi", к которому относится наш 9-ти этажный дом на улице Жагату, решена проблема сортировки бытовых отходов. В апреле нам запретили пользоваться мусоропроводом, заварив электросваркой все люки в шахтах. Но контейнеры, стоящие под шахтами, остались на прежнем месте. И чтобы выбросить мусор, жильцы выходили на улицу и бросали пакеты в контейнер, по-прежнему стоящий под шахтой мусоропровода. Но это еще полбеды, — рассказывает Геннадий.

Вместо того чтобы оборудовать площадку для контейнеров, наше домоуправление пошло другим путем. У первого подъезда нашего четырехподъездного дома был поставлен контейнер для сбора стекла, а у четвертого — для сбора пластика, бумаги и металла. И это не считая контейнеров для бытового мусора, стоящих, как я уже говорил, в каждом подъезде, под шахтой бывшего мусоропровода. Вот и получается, что жильцам, желающим заниматься сортировкой мусора, приходится совершать своеобразный "круг почета" вдоль всего дома: выйдя с тремя пакетами с бережно расфасованным мусором, сначала выбросить бытовой мусор в контейнер у своего подъезда, потом дойти до первого подъезда, чтобы выбросить пакет со стеклянной тарой, затем с гордо поднятой головой прошествовать к четвертому подъезду, чтобы избавиться от бумаги и пластиковых бутылочек, коробочек и др.

В нашем подъезде живет довольно много старых, больных людей, которым и до люка мусоропровода нелегко было дойти, не говоря уже о нынешней вынужденной прогулке. Вот я и думаю, а не послать ли мне всех этих господ "любителей экологии" из RNP и RD, по известному всем адресу и, упаковав все мои отходы в непрозрачный пакет, выбросить, не сортируя, в стоящий у подъезда контейнер для бытовых отходов. Я думаю, что так решил не я один. И даже жильцы, согласные сортировать отходы, увидев такое отношение, махнут на все рукой и, чтобы не наматывать лишние десятки метров, по старинке упакуют все в один пакет. Такие же "новшества" введены в домах ул.Стирну 35, 35А, 37, Жагату 20, 20А.

Стоящие в одном ряду с ними, такие же дома Стирну 33 и Стирну 37А, кооперативные и не относятся к RNP. Руководство этого кооператива нашло место для размещения и оборудования площадок контейнеров для сортированного мусора. И только наше доблестное домоуправление ищет нетореные пути решения проблемы. А что! Купили контейнеры, расставили, и можно рапортовать наверх о выполнении. А об удобствах жильцов можно и не вспоминать".

В компании RNP порталу Delfi сообщили, что согласно правилам Рижской думы Nr.87 от 29 ноября 2019 года "О сборе и утилизации бытовых отходов в Риге", люки мусоропроводов должны были закрыть все предприятия, которые занимаются обслуживанием домов. "О принятом нормативном акте и связанных с ним действиях владельцы квартир были проинформированы еще в прошлом году, — говорит представитель RNP Лаура Валюма.

По ее словам, мусорные контейнеры разрешено размещать только в предназначенных для этого местах на твердом покрытии и таким образом, чтобы они не мешали движению пешеходов и транспортных средств, а также к ним легко могли подъехать мусоровозы. "Количество таких мест на территории многоквартирных домов ограничено, поэтому призываем владельцев квартир подключиться к решению вопроса и принять решение о создании новой площадки для мусорных баков, указав место, где их разместить и источник финансирования. Управляющая компания не может принимать решения за владельцев квартир", — отметила представитель RNP.