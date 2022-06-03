На АЗС Circle K "сильно подорожал бензин"; в компании сообщили о технической ошибке

В пятницу на автозаправках Circle K резко выросли цены на 95-й бензин и дизельное толпиво. На информативном табло указывалось, что бензин стоит 4,108 евро, а дизель - 3,898 евро. В компании сообщили о технической ошибке и обещали компенсировать разницу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эта фотография (заглавная) была сделана около 11 часов утра на улице Лубанас. "Тут бензин в Плявниеках на Лубанас сильно подорожал", - написал читатель.

А это сегодня же, но уже рядом с Ботаническим садом, на Кандавас 7. "Репетируют?" - задается вопросом читательница.

В компании Circle K Latvia cообщили, что произошла техническая ошибка, которая уже устранена. "Клиентам, которые в этот момент заправляли топливо, будет компенсирована разница", - сообщила представитель компании Лаура Кукайне.

Тех, кто заправился по завышенной цене, просят связаться с клиентским сервисом по бесплатному телефону 80009005 или оставить свои контактные данные на АЗС.

Как сообщалось, cогласно информации, предоставленной заправочными станциями, в последние дни цена на топливо 95-й марки превысила "психологический" предел в два евро. Представители Circle K Latvia агентству LETA сообщили, что изменения цен на топливо на АЗС Circle K Latvia схожи с ситуацией с ценами на бирже. В последние месяцы они переживают резкие колебания в обе стороны, однако в целом цена продажи бензина в 2022 году по сравнению с прошлым годом в среднем выросла на 22%, а на дизельное топливо - на 26%.

В компании пояснили, что рост цен на топливо в последние дни главным образом обусловлен двумя причинами. Во-первых, с наступлением летнего сезона во всеми мире вырос спрос на топливо и под влиянием этого - цена на бирже. Во-вторых, пакет санкций против России создает колебания, влияние которых на стоимость топлива прогнозировать сложно, но, скорее всего, мы увидим его в ближайшие дни.