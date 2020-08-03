На канатной дороге в Алуксне пострадала женщина

В понедельник, 3 августа, на канатной дороге в Алуксне произошел несчастный случай, в результате которого пострадала женщина, сообщила порталу Delfi очевидица происшествия.

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В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) порталу Delfi подтвердили, что вызов на место происшествия поступил в 13:43.

Медики госпитализировали женщину с травмами средней степени тяжести. Пострадавшая находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в СНМП.

По сообщению очевидицы, трассу сразу после происшествия закрыли.

Канатная дорога в Алуксне пролегает через озеро. Ее длина составляет 360 метров. На трассе можно развить скорость до 50 км/ч. На трассу допускаются люди в весовой категории от 30 до 100 кг.