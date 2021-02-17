На входе в торговый центр Alfa из-за ограничений образовались очереди

Из-за введенных в стране ограничений, связанных с пандемией Covid-19, на входе в торговый центр Alfa образовались очереди.

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"На выходных решила быстренько заскочить в Alfa. На входе, у вращающихся дверей, стояла очередь — человек 10. Охранник, молодой парень, запускал всех по одному. Насколько я понимаю, таким образом торговый центр контролирует количество покупателей. Но самое интересное и, на мой взгляд, абсурдное - что на выходе из центра стояла такая же очередь, если не больше. То есть так просто покинуть здание у вас не получится. Причем если только что в очереди на выход вы стояли вдвоем, выпускать на улицу вас будут все равно по одному", - поделилась читательница.

Руководитель Alfa Лиене Апине агентству LETA подтвердила, что очереди образовались из-за введенных ковид - ограничений. По ее словам, правила Кабинета министров предусматривают, что нужно контролировать поток покупателей - как входящих, так и выходящих людей. При этом покупатели должны соблюдать дистанцию два метра.

Так как на центральном входе установлены вращающиеся двери, где без специального контроля невозможно обеспечить дистанцию два метра, торговый центр нанял дополнительных охранников, которые контролируют, чтобы на выходе и на выходе не было столпотворения. "Это конечно замедляет движение людей и создает неудобства, так как посетителям приходится стоять в очереди, чтобы попасть в торговый центр и выйти из него. Поэтому сейчас мы нашли решение для организации потока людей через двери, которые находятся рядом. Это позволит очереди двигаться быстрее. Надеемся, реализовать этот план в ближайшее время", - отметила Апине.

Также она указала, что электронная система подсчета покупателей, которую торговые центры обязали ввести с понедельника, в т/ц Alfa работает уже больше 10 лет. Кроме того, при расширении площади центра, система была обновлена и дополнена функцией, позволяющей подсчитать, сколько людей одновременно находится в здании.

Как ранее сообщалось, с 15 февраля в крупных торговых центрах должны быть установлены электронные системы учета покупателей. Правительство ранее постановило, что с 8 февраля усиливаются требования безопасности в торговле, но расширяется перечень доступных на месте товаров. Дополнительные требования безопасности предусматривают сокращение максимального числа покупателей в местах торговли, более эффективный контроль потоков покупателей и строгое соблюдение физического дистанцирования.