На входе в торговый центр Alfa из-за ограничений образовались очереди
Foto: DELFI

Из-за введенных в стране ограничений, связанных с пандемией Covid-19, на входе в торговый центр Alfa образовались очереди.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"На выходных решила быстренько заскочить в Alfa. На входе, у вращающихся дверей, стояла очередь — человек 10. Охранник, молодой парень, запускал всех по одному. Насколько я понимаю, таким образом торговый центр контролирует количество покупателей. Но самое интересное и, на мой взгляд, абсурдное - что на выходе из центра стояла такая же очередь, если не больше. То есть так просто покинуть здание у вас не получится. Причем если только что в очереди на выход вы стояли вдвоем, выпускать на улицу вас будут все равно по одному", - поделилась читательница.

Руководитель Alfa Лиене Апине агентству LETA подтвердила, что очереди образовались из-за введенных ковид - ограничений. По ее словам, правила Кабинета министров предусматривают, что нужно контролировать поток покупателей - как входящих, так и выходящих людей. При этом покупатели должны соблюдать дистанцию два метра.

Так как на центральном входе установлены вращающиеся двери, где без специального контроля невозможно обеспечить дистанцию два метра, торговый центр нанял дополнительных охранников, которые контролируют, чтобы на выходе и на выходе не было столпотворения. "Это конечно замедляет движение людей и создает неудобства, так как посетителям приходится стоять в очереди, чтобы попасть в торговый центр и выйти из него. Поэтому сейчас мы нашли решение для организации потока людей через двери, которые находятся рядом. Это позволит очереди двигаться быстрее. Надеемся, реализовать этот план в ближайшее время", - отметила Апине.

Также она указала, что электронная система подсчета покупателей, которую торговые центры обязали ввести с понедельника, в т/ц Alfa работает уже больше 10 лет. Кроме того, при расширении площади центра, система была обновлена и дополнена функцией, позволяющей подсчитать, сколько людей одновременно находится в здании.

Как ранее сообщалось, с 15 февраля в крупных торговых центрах должны быть установлены электронные системы учета покупателей. Правительство ранее постановило, что с 8 февраля усиливаются требования безопасности в торговле, но расширяется перечень доступных на месте товаров. Дополнительные требования безопасности предусматривают сокращение максимального числа покупателей в местах торговли, более эффективный контроль потоков покупателей и строгое соблюдение физического дистанцирования.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Репортер

Sharing Options

0

Source

DELFI Репортер

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€