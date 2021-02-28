Недалеко от Замка света обнаружена нелегальная свалка с опасными отходами
Foto: Delfi Aculiecinieks

Всего в неполном километре от Латвийской Национальной библиотеки на улице Елгавас очевидец наткнулся на нелегальную свалку, где среди покрышек, деталей телевизора и дивана лежат горы шифера. И хотя с тех пор прошло немало времени, ситуация не изменилась. Известно, что на это участке планируется возвести новостройки, пишет Delfi.

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Свалка находится в довольно отдаленном и заброшенном месте. Судя по фотографиям, ее "пополняли" не раз - так как между мусором лежат опавшие листья. По словам активиста движения "Trashmob", участники которого не только проводят время на природе, но и приводят заодно в порядок территории, эта свалка привлекла внимание, так как большая часть отходов перерабатываемые или опасные.

"В Риге довольно много территорий, о которых, кажется, напрочь забыли, и они постепенно превращаются в свалки. Не думаю, что предложение Рижской думы установить видеокамеры, решит проблему", - уверен активист "Trashmob" Талис Банга, комментируя инициативу самоуправления установить на заброшенных территориях камеры, чтобы ловить тех, кто незаконно выбрасывает мусор.

Внимание к территории на улице Елгавас пытались привлечь и другие жители, используя приложение Vides SOS. В сентябре прошлого года инспекторы обследовали участок и приняли решение начать административный процесс. Согласно Закону Об утилизации отходов, за данное нарушение физическому лицу полагается предупреждение или денежный штраф в размере от 50 до 750 евро, а юридическому - от 250 до 1500 евро.

В Рижской полиции самоуправления заявили, что в период с 1 января 2020 года по 24 февраля 2021 года не получали вызов на улицу Елгавас в связи с нарушениями, связанными с окружающей средой. Однако, получив данную информацию, 24 февраля на указанный адрес был отправлен экипаж. На месте сотрудники полиции обнаружили разбросанные покрышки и другие отходы. Была начата проверка, в ходе которой выяснилось, что владельцем участка является юридическое лицо, которому поручили прибрать территорию.

По информации Земельной книги, владельцем территории является предприятие Gauja 8, которое занимается разработкой строительных проектов, сдачей в аренду и управлением недвижимости. На участке, где образовалась стихийная свалка, в ближайшем будущем планируется построить два многоквартирных дома, а также служебную гостиницу. В январе в Рижской стройуправе был рассмотрен вопрос о вырубке деревьев и получен зелёный свет.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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