Один на 100 000: читатель обнаружил редкого белого крота

"Сегодня утром в ловушку угодил очень редкий зверек - крот-альбинос. Хотя скорее, его можно назвать "золотистым", - пишет читатель DELFI Айвар.

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В Рижском зоопарке рассказали, что белые животные, которые от рождения таковыми не являются и для породы которых этот цвет не характерен, считаются очень редкими. "В Латвии время от времени встречаются разные животные - лось, косуля, в мире птиц попадаются такие экземпляры, в этом году был малыш гадюки", - рассказывает представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

По словам специалиста, белым животным выжить в дикой природе очень сложно, потому что их легче заметить.

В Латвии уже были замечены белые кроты, поэтому это не уникальный случай. Например, в 2010 году орел принес такого свои птенцам в гнездо на обед.

"Сколько всего белых кротов в природе, никто сказать не может, потому что зверек живет в закрытых норах и о его жизнедеятельности мы узнаем только по характерным горкам, а самого его можем увидеть, как правило, когда он уже мертвый", - говорит представитель Рижского зоопарка. Между тем, по оценкам, британских ученых, белый крот один на 100 000 темных.

Впрочем, является ли крот, изображенный на фотографии, альбиносом, сказать сложно, так как у них не только белая шкурка, но и красные глаза. А у этого цвет глаз невиден. Возможно, что перед нами такое явление как лейкизм - мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. У таких животных покров более ли менее белый, а глаза пигментированы, то есть не красные.