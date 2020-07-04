"Огромное человеческое спасибо!" Латвийские медики спасли ногу гражданину Финляндии, попавшему в ДТП

В редакцию портала DELFI обратился гражданин Финляндии, который попал в Латвии в серьезное ДТП — его мотоцикл столкнулся с косулей, внезапно выбежавшей на дорогу. Мужчина хочет выразить благодарность врачам и медсестрам травматологического отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы, которые несмотря на неутешительные прогнозы спасли его ногу от ампутации.
17 мая 2019 года Петр Шаповалов прилетел к друзьям в Юрмалу. Вечером того же дня друг предложил поехать на его мотоцикле в Ригу. "Примерно через 10 км от Юрмалы из леса выскочила косуля. Удар пришелся на переднее колесо. Мотоцикл стал неуправляемым и завалился на бок, придавив мою ногу к асфальту (скорость была чуть менее 100 км/час), — рассказывает Петр. — Как долго меня терло об асфальт, не знаю. Когда прекратился этот ужас, я обнаружил, что пострадали ладони, часть живота, сильно стерлось правое колено, и вишенкой на торте была ступня правой ноги, которую практически оторвало — она висела на куске кожи и сухожильях. Голеностопный сустав утрачен наполовину, нижняя большеберцовая кость заточена как кол".
По словам читателя, в больнице его "приговорили" к ампутации. "Но мне повезло с дежурным врачом Евгением Мовчаном (травматолог-ортопед Клиники травматологии и ортопедии — прим. ред.), который решил не торопиться. На следующий день, когда пришел Константин Плотников (травматолог-ортопед Клиники травматологии и ортопедии — прим.ред.), они посовещались и предложили попробовать спасти ногу — Константин обладал новой технологией и оборудованием, привезенным им из Санкт-Петербурга под названием гексапод. Я согласился — ногу отрезать всегда можно. Финское страховое агентство предложило мне эвакуацию в Финляндию. Но видя свое состояние и посоветовавшись с друзьями в Финляндии, связанными с медициной, я решил остаться в Гайльэзерсе и попытаться спасти ногу", — рассказывает Петр.
В три месяца, проведенных в больнице, ему было сделано шесть операций. "В итоге ступня стояла на месте, отсутствующие ткани восстановлены, но нога стала короче на 12 см, — рассказывает он. — В ноябре я вернулся в Гайльэзерс, где мои добрые доктора сломали мне голень в двух местах и поставили аппарат Елизарова для вытягивания кости. К февралю 2020 года я закончил вытягивать кость и мне пришлось опять лечь в Гайльэзерс для корректировки кости и ее фиксации. Я провел в больнице пять месяцев, перенес восемь операций и, можно сказать, остался с ногой. К сожалению, это пока не конец, осталось еще немного.
У меня было четыре показателя для ампутации! Мою ногу спасли молодые, талантливые и профессиональные врачи, которые не стоят на месте в своем развитии и освоении новых методов лечения.
Когда Константин Плотников и профессор Соломин сделали доклад на конференции в Ливерпуле о применении гексапода и в качестве примера представили мою историю и историю еще одного человека, которому тоже спасли ногу, они получили высокую оценку коллег.
Наверное я стал тем редким человеком, кому удалось спасти ногу при таких повреждениях и это благодаря таланту Константина Плотникова, Евгения Мовчана, Виталия Пастера (травматолог-ортопед клиники Неотложной медицины и приема пациентов — прим. ред.). А также доброте, заботе и героическому труду медсестер и санитарок. Отдельно хочу поблагодарить моих друзей, родственников и знакомых, которые поддержали меня и помогли пройти этот тяжелый путь! Огромное Человеческое спасибо!"