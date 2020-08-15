"Шпрот хватает, а вот сыра…" Уехавшая рижанка рассказала, по чему скучает в России

"И как они будут жить без наших "карумсов" и шпрот", — говорили в Латвии в начале эпохи санкций. Не знаю, как "они", а я, "поуехавшая" из Латвии и "понаехавшая" в Санкт-Петербург, скучаю за границей по совсем другим вещам. По качественному сыру, не пересоленному малосольному лососю и кисло-сладкому хлебу.

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Лаваши от души



В России любят выпечку. Булочные в Питере буквально на каждом углу. Там продаются пироги и пирожки со всевозможной начинкой (в Латвии, например, мне никогда не попадались пироги с чечевицей или черными груздями), булочки со сливками из "Булочных Вольчека" (вот по чему я скучаю в Латвии!) и неимоверное количество лавашей всех форм и размеров — сказывается обилие выходцев из южных стран по соседству.

Foto: DELFI

Почти во всех булочных продается загадочный "Рижский хлеб". По его сероватому оттенку можно судить, что это попытка изобразить наш кисло-сладкий. Но вкус отличается. Я бы сказала, что ему не хватает кислинки, а тесто используется слишком плотное. В нашем дырочек больше.

В супермаркетах продается еще один "закос" под кисло-сладкий хлеб — "Двинский". Лично мне он нравится, но по вкусу, опять-таки, совсем не то. "Рижские гренки" — чесночные сухарики — вполне похожи на наши, но продаются совсем сухими в закрытых баночек. Купить на развес еще мягкие чуть черствоватые чесночные сухари, как их продают в Rimi и раньше продавали в Lāči, в Питере нельзя, и я страдаю.

Foto: DELFI

Еще при всем многообразии начинок для пирогов мне в России ни разу не попался пирог с рабарбаром (известным в тех краях как ревень), а в булочках с корицей мало корицы (кроме синнабонов, которые есть в некоторых кафе — но они горячие и дополнительно пропитаны молочным кремом, словом, не то). А когда я после долгого отсутствия приезжаю в Ригу, я первым же делом иду на автовокзале в Narvesen и покупаю biezpienmaize. Российские ватрушки с изюмом большие, круглые и в них гораздо больше теста, чем творога, а мне нравится, когда наоборот.

Мир йогуртов, планета без сыра

В России очень популярно называть магазины "Мир того-то" или "Планета того-то". Пожалуй, тамошние продуктовые можно бы было назвать миром йогуртов. Их очень много, они разнообразные (Киви? Кактус? Лаванда? Личи? Да пожалуйста, можно даже все вместе!) и на мой субъективный вкус — вкусные. Не хватает только хлебного йогурта (их в Латвии делает, например, компания Baltais).

А вот ситуация с творожными сырками — ровно обратная. Если у нас сырки со вкусом то пломбира, то пирожного-картошки, то медовика, то чего-то еще — то там ассортимент победнее. На вкус российские сырки мне нравятся меньше, но это, опять-таки, субъективно: в них сильнее чувствуется вкус кисловатого творога и он забивает все остальные вкусы.

Сильнее всего из "молочки" в Питере я скучаю по нормальному сыру. Сейчас меня обвинят в русофобии, но то, что продается в России как сыр на бутерброды по обычной цене, похоже на картон. "Российский сыр" в Латвии гораздо вкуснее, чем российский "российский сыр". Дорогие сыры, в том числе попытки изобразить пармезан, бывают вполне приличные.

Кальмар обезглавленный, лосось малосольный пересоленный



Когда я уезжала, друзья шутили, что я загнусь там без наших шпрот. Вот чего-чего, а шпрот в Питере предостаточно. Там и раньше продавались свои, российские, а теперь местные компании подсуетились и стали делать "почти такие же" рижские шпроты made in Russia.

Foto: DELFI

Вот без чего я реально грущу, так это без нормальной малосольной форели или лосося. Россияне их безбожно пересаливают — даже самую дорогую (от 400 рублей, то есть примерно 4,70 евро за упаковку) малосольную рыбу. А если покупать дешевую, то в ней может быть столько краски, что на пальцах остаются следы.

При этом, если в Латвии есть только норвежский лосось и форель, то в России часто продают более дешевую рыбу семейства лососевых — горбушу и кету. Из них делают в том числе дешевые, но вполне приличные консервы. А еще там можно купить дешевого консервированного кальмара — примерно 60 рублей (0,70 евро) за баночку.

Foto: DELFI

Как не сложно догадаться, готовить я не особо люблю и часто спасаюсь консервами и полуфабрикатами. Не я одна — выбор замороженных продуктов в Петербурге шире рижского, от замороженных грибов шиитаке до чебупелей, гибрида пельменей и чебуреков, который нужно жарить в масле. Зато в Латвии лучше с быстрыми супами: купил стеклянную банку, вылил в кастрюлю, залил водой, поварил — и вот тебе полноценный суп. В Питере я такое видела только в магазинах Prisma, где много продуктов из Финляндии, и то выбор очень небольшой. Продаются, конечно, "бомж-пакеты" с сухими супами, которые заливаются кипятком, но они мало похожи на нормальную еду. Без возможности сварить съедобный борщ за пять минут немного грустно.

Не те сувениры возим

Латвийцы, которые едут в Россию к знакомым, стандартно везут с собой коробку конфет Laima и "Рижский бальзам". При этом бальзам спокойно продается практически в любом российском магазине (по крайней мере, в Питере и в Москве), Laima бывает реже, но найти реально.

Мои знакомые из России просят привезти им концентрат для хлебного супа от Lāči, марципановую массу от Skrīveru saldumi (может, где-то еще и продается марципан без шоколадной глазури, но мне не попадался), яблоки в шоколаде от этой же компании и цукаты от Rāmkalni.

Последнее время и Rāmkalni, и другие компании делают много продуктов из цидонии — цукаты, цукаты в шоколаде, лимонады, другие сладости. Россияне вообще не знают, что это такое. В России этот фрукт знают как айву японскую, но мне никогда не приходилось видеть в продаже что-либо из нее, да и варенье, сколько людей ни расспрашивала, из нее никто из российских знакомых не варит. В магазинах иногда продается другая айва, фрукт размером с яблоко, но вкус у нее совершенно другой. Всерьез подумываю привезти в Питер с дачи под Тукумсом чемодан цидонии, наварить варенья и устроить латвийскую культурную экспансию на питерские крафтовые ярмарки.

У меня сложилось впечатление, что не ту кухню назвали национальной. В кафешках в старой Риге давно пора вместо гороха с копченостями (ну ладно, кроме) подавать пирог с рабарбаром, бутерброды на кисло-сладком хлебе и морс из цидонии. Вдруг туристам понравится?