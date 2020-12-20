В Юрмале старый Nissan врезался в Bentley стоимостью 300 тысяч евро

В пятницу вечером, 18 декабря на проспекте Меллужу в Юрмале произошла авария - старый внедорожник Nissan Pathfinder врезался в новенький лимузин Bentley Mulsanne Speed стоимостью 300 тысяч евро.

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Как пишет очевидец, у Bentley оказалось повреждено крыло, фара и весь бок с водительской стороны - обе двери и сломано зеркало.

Delfi Auto проверил номерной знак по базе данных CSDD и выяснил, что это спортивная модификация лимузина Mulsanne Speed, которая впервые была зарегистрирована в Латвии в апреле этого года. В Германии новый такой автомобиль стоит от 299 тысяч евро. Ежегодно Bentley производит примерно 300 таких лимузинов.