ВИДЕО. "Мы не видим другого выхода". В Литве спортсмены провели тренировку в торговом центре

В Литве фитнес-клуб City Boxing провел необычную акцию - так как спортклубы в стране закрыты и тренировки запрещены, спортсмены пришли заниматься в торговый центр.

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"Из-за карантинных ограничений у нас нет возможности тренироваться в спортивных клубах, невозможны даже индивидуальные тренировки, правительство не идет на диалог, не реагирует и даже не планирует рассматривать возвращение людей в спорт, - говорится в комментарии под роликом в Youtube.

"Мы нашли место для тренировок, где ограничения собраний людей воспринимаются более снисходительно или вообще не рассматриваются. Мы не видим другого выхода, кроме как перенести спортклуб в крупные супермаркеты".

Напомним, что и в Латвии демонстрируют нестандартные решения, связанные с введенными ковид-ограничениями. Как ранее сообщалось, депутат Рижской думы Иева Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, - написала Бранте. - Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

Также она добавила, что нелогичность решений правительства порождает недоверие к власти.