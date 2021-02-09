ВИДЕО. "Мы не видим другого выхода". В Литве спортсмены провели тренировку в торговом центре
Foto: Кадр из видео

В Литве фитнес-клуб City Boxing провел необычную акцию - так как спортклубы в стране закрыты и тренировки запрещены, спортсмены пришли заниматься в торговый центр.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Из-за карантинных ограничений у нас нет возможности тренироваться в спортивных клубах, невозможны даже индивидуальные тренировки, правительство не идет на диалог, не реагирует и даже не планирует рассматривать возвращение людей в спорт, - говорится в комментарии под роликом в Youtube.

"Мы нашли место для тренировок, где ограничения собраний людей воспринимаются более снисходительно или вообще не рассматриваются. Мы не видим другого выхода, кроме как перенести спортклуб в крупные супермаркеты".

Напомним, что и в Латвии демонстрируют нестандартные решения, связанные с введенными ковид-ограничениями. Как ранее сообщалось, депутат Рижской думы Иева Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, - написала Бранте. - Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

Также она добавила, что нелогичность решений правительства порождает недоверие к власти.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Репортер

Sharing Options

0

Source

DELFI Репортер

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Hовости недвижимости

Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!