В понедельник вечером, 11 января в Риге затопило улицу Засулаука, возможно, поврежден водопровод, сообщили очевидцы.
"На улице Засулаука образовался пруд с небольшим фонтаном. Похоже, фонтан даже приподнял асфальт", - написали очевидцы.
ЧП произошло около 21.30. На месте работают ответственные службы, движение закрыто.
По словам очевидцев, огромная лужа образовалась напротив многоквартирного дома по адресу улица Засулаука 13.
Напомним, что в ноябре прошлого года на перекрестке улиц Засулаука и Залвес в образовавшуюся на дороге яму заехал автобус Rīgas satiksme.