В понедельник вечером, 11 января в Риге затопило улицу Засулаука, возможно, поврежден водопровод, сообщили очевидцы.

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"На улице Засулаука образовался пруд с небольшим фонтаном. Похоже, фонтан даже приподнял асфальт", - написали очевидцы.

ЧП произошло около 21.30. На месте работают ответственные службы, движение закрыто.

По словам очевидцев, огромная лужа образовалась напротив многоквартирного дома по адресу улица Засулаука 13.

Напомним, что в ноябре прошлого года на перекрестке улиц Засулаука и Залвес в образовавшуюся на дороге яму заехал автобус Rīgas satiksme.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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