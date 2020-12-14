Опасная ситуация образовалась на Лиепайском шоссе - легковой автомобиль Ford "тащится" перед грузовиком со скоростью 70 километров в час, периодически тормозит и почему-то не дает себя обогнать.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мне на самом деле непонятно, о чем думает этот индивид и думает ли вообще, создавая опасную ситуацию на дороге. Во-первых, он без надобности "тащится" по шоссе. Во-вторых, без какой-либо причины резко тормозит, причем несколько раз. И он даже не подумал, что я со своими пятью тоннами не могу остановиться как вкопанный", - говорит автор видео Айнар.

"И наконец вишенка на торте - когда я решил его обогнать, он меня не пустил! Советую ему то же самое попробовать перед лесовозом и не дай бог, на скользкой дороге...", - резюмирует водитель грузовика.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Репортер

Sharing Options

0

Source

DELFI Репортер

Tags

Grobiņa Liepāja
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro