Опасная ситуация образовалась на Лиепайском шоссе - легковой автомобиль Ford "тащится" перед грузовиком со скоростью 70 километров в час, периодически тормозит и почему-то не дает себя обогнать.

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"Мне на самом деле непонятно, о чем думает этот индивид и думает ли вообще, создавая опасную ситуацию на дороге. Во-первых, он без надобности "тащится" по шоссе. Во-вторых, без какой-либо причины резко тормозит, причем несколько раз. И он даже не подумал, что я со своими пятью тоннами не могу остановиться как вкопанный", - говорит автор видео Айнар.

"И наконец вишенка на торте - когда я решил его обогнать, он меня не пустил! Советую ему то же самое попробовать перед лесовозом и не дай бог, на скользкой дороге...", - резюмирует водитель грузовика.