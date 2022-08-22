В социальной сети TikTok популярность набирает видео, на котором видно, как со двора многоквартирного дома эвакуируют старый Chrysler - с помощью гидравлического манипулятора автомобиль буквально "дырявят", поднимают и помещают к грузовой отсек.

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Дело происходит в Даугавпилсе, автор ролика назвал его весьма лаконично "эвакуация в Даугавпилсе". Пользователи в комментариях стали соревноваться в остроумии, указывая, что кто-то таким образом решил проучить соседа, который занял чужое место. Впрочем, скорее всего, автоэвакуатор вызвал сам владелец авто.

Как пишет Delfi Auto, на кадрах Chrysler 300M. Подержанный автомобиль с годным техосмотром сейчас стоит около 1000 евро. На кадрах видно, что у автомобиля нет номерных знаков, что может означать, что он списан. Также видно, что у машины откручены колеса.

Изучив предложения предприятий по переработке металлолома, Delfi Auto пришел к выводу, что на шроте такой автомобиль может стоить примерно 215 евро. Еще сотку владелец может получить за продажу комплекта колес.