"На днях пришлось столкнуться с очередными велосипедистами, которыми абсолютно игнорируют правила дорожного движения, тем самым ставя под угрозу мою безопасность и безопасность окружающих", - поделился Андрис, который снял инцидент на видеорегистратор.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Двое таких нарушителя двигались по проезжей части в сторону центра по Бривибас гатве там, где одна полоса, несмотря на то, что на другой стороне улицы есть велодорожка. Ехали рядом, тем самым занимая половину проезжей части и не давая проехать автомобилям. Чтобы проехать мимо них, пришлось сигналить, после чего один велосипедист "прижался" к обочине, а второй, наоборот - не оглянувшись назад, выставил в сторону руку и выехал прямо перед машиной", - поделился читатель.

Однако, на этом нарушения не закончились. "У Спортивной академии, где заканчивается односторонняя улица, велохулиганы протиснулись между двух машин и выехали на перекресток на красный свет. Не пропустив пешеходов, они нагло продолжили свой путь уже по магистральной улице, несмотря на то, что на протяжении всей улицы есть велодорожка", - рассказал Андрис, добавив, что проинформировал об увиденном полицию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

29

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя