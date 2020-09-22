"На днях пришлось столкнуться с очередными велосипедистами, которыми абсолютно игнорируют правила дорожного движения, тем самым ставя под угрозу мою безопасность и безопасность окружающих", - поделился Андрис, который снял инцидент на видеорегистратор.

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"Двое таких нарушителя двигались по проезжей части в сторону центра по Бривибас гатве там, где одна полоса, несмотря на то, что на другой стороне улицы есть велодорожка. Ехали рядом, тем самым занимая половину проезжей части и не давая проехать автомобилям. Чтобы проехать мимо них, пришлось сигналить, после чего один велосипедист "прижался" к обочине, а второй, наоборот - не оглянувшись назад, выставил в сторону руку и выехал прямо перед машиной", - поделился читатель.

Однако, на этом нарушения не закончились. "У Спортивной академии, где заканчивается односторонняя улица, велохулиганы протиснулись между двух машин и выехали на перекресток на красный свет. Не пропустив пешеходов, они нагло продолжили свой путь уже по магистральной улице, несмотря на то, что на протяжении всей улицы есть велодорожка", - рассказал Андрис, добавив, что проинформировал об увиденном полицию.