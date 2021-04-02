Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ апрельский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Свою биологическую маму, отца, братьев и сестер ищет Инна Кузнецова. "Я родилась в Елгаве в мае 1983 года. Моя маму звали Татьяна Кузнецова. Отец Федор Кузнецов. В 1983 году моя мама работала учительницей. Помогите мне их найти".

Овчинников Марина и Овчинников Игорь - вас ищет родственница Ольга.

Екатерину Стародубцеву и Светлану Спорную ищет подруга Ирина: "Совместная работа на ст. Руйиена".

Людмилу Михайличенко Николаевну (1963 г.р.) - ищет родственница Антонина.

Иван Адаховский Мартинович (1957 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственница Наталья.

Подругу детства Юлию Кивиренко (1981 г.р.) ищет Алина.

Свою маму Ольгу Черниховску (1950 г.р.) ищет дочь Наталья: "При переезде потеряла адрес мамы".

Карина Худякова Владимировна (1976 г.р.) - тебя ищет Сергей: "Связь оборвалась в 1991 году".

Иосиф Кравченко (1958 г.р.), который проживает в Тукумсе - тебя ищет дочь Любовь и внуки, которые хотят общаться с дедушкой.

Эдуард Маришин - тебя ищет брат Жан и племянница Ангелина.

Лариса Наглис (1954 г.р.) - тебя ищет Георгий: "С малых лет не виделись. Воспитались в разных детдомах".

Виктор Сондорс Альбинович (1938 г.р.), который проживает в Прейли - тебя и твою семью ищет сын Андрей: "Связь пропала в 2006 году".

Александр Гончаров (1952 г.р.) из Лиепаи - тебя ищет родственница Елена.

Вия Петерзе Петровна (1946-48 г.р.) - тебя ищет дочь Лиана: "Ищу биологическую маму. Я родилась в 1964 году".

Улдис Цепурникс (1957 г.р.) - тебя ищет Володимир: "Совместная служба в Североморске".

Владимир Мацкевич (1955-56 г.р.) - тебя ищет Элла: "Ищу крестного отца".

Инга (Люба) Вейс (1964 г.р.) - тебя ищет сестра по отцовской линии Мария: "Маму Инги зовут Анита Вейс".

Нина (Анна) Малихова, которая проживала в Валмиерском р-не, на ул. Яунатнес - тебя и твоих детей Надежду, Светлану, Тамару, Аллу, Галину и брата Владимира ищет родственница Лидия.

Валентина Бацула (1945-47 г.р.) - тебя ищет подруга Екатерина.

Сабир Джафаров - тебя ищет дочь Элмира: "Последняя встреча была в 1987 году".

Сергея Тимофеева (1956 г.р.) ищет двоюродный брат Сергей.

Владимир Божедомов, который проживает в Вентспилсе - тебя ищет родственница Лидия.

Филиппа Зайцева (1979 г.р.) - тебя и твою маму Людмилу Зайцеву ищет родственница Любовь.

Сестру Маргариту Федорову (1939 г.р.) и ее семью ищет сестра Галина.

Серафиму Шпот (1948 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственница Лидия.

Эрик Смилга Робертович (1958 г.р.) - тебя ищет сын Роланд.

Николай (Николас) Драюк, который проживает в Кандаве - тебя ищет сестра Руслана.

Галина Гаврилушкина (1957 г.р.) - тебя ищет родственница Надежда.

Евгения Скутельник (1963 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Валентина.

Андрей Лемешонок (1968 г.р.) - тебя ищет сводный брат Александр.

Татьяна Борисова (1959 г.р.) из Салдуса - тебя ищет родственник Александр.

Владимир Кулинич (1950 г.р.) - тебя ищет родственница Тамара.

Александр Дубовик (1956 г.р.) - тебя ищет сестра Ирина.

Нину Жабину и ее семью — дочку Ларису Жабину (1950-52 г.р.) и сына Сергея Жабина ищет родственница Анна.

Валентину Орловску (1956 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Виктор.

Валентин Ермилов (1940-43 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственница Татьяна.

Сергея Пичугина (1969-70 г.р.), который проживает в Риге на ул. Имантас, ищет сослуживец Оримбаев.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.