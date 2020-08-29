Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ августовский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Сумцову Ирину (1970 г.р.) ищет отец Иван Сумцов.

Павловский Александр (1958 г.р.) - тебя ищет родственница Антонина.

Водзянский Николай (1954 г.р.) - тебя и твою семью ищет Степан: "Ищу дядю".

Михайлова Сергея (1962 г.р.) из Добеле ищет сестра Ольга.

Гуща Надежда (1951 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Наталья.

Потеев (Путеев) Константин (1961-62 г.р.) из Балви - тебя ищет Оксана.

Янченкова Виктора (1946 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Вера.

Руфмаан Павел (1953 г.р.) - тебя и твою семью ищет двоюродная сестра Ирина.

Чернявский Бернард (1958 г.р.) - тебя ищет подруга Нина.

Соколов Олег Николаевич (1962 г.р.) - тебя ищет брат Герман и сын Роман.

Элкснис Артис (1945 г.р.), который проживает в Вентспилсе, - тебя ищет сын Денис Элкснис: "Может быть, у меня есть братья и сестры".

Сироткин Валерий (1955 г.р.) - тебя ищет родственница Маргарита.

Лушницкую (Ёлкину) Эльвиру ищет сын Владимир.

Безденежных Александра (1948 -50 г.р.) и Алексея ищет Людмила.

Чернышева Николая (1956 г.р.) очень ищет дочь Ирина.

Точкар Валентину (1962 г.р.) из Риги ищет школьный товарищ Леонид.

Перманис Валдис (1940-41 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственница Екатерина.

Дишлерс Роберт (1955 г.р.) - тебя ищет родственник Андрей.

Трофимову Зинаиду Анатольевну (1955-60 г.р.) ищет сестра Зинаида.

Шмагин Анатолий (1946 г.р.) - тебя и твою семью ищет Валентина.

Гиненко (Гланенко) Григорий (1948 г.р.) - тебя ищет дочь Елена. Она также ищет сестер и братьев: "Отец проживал в Вентспилсе".

Горохова Лариса (1965-68 г.р.) - тебя ищет родственница Ирина.

Страздиньш Интс (1945 г.р.) - тебя ищет внук Александр.

Петрову Раису (1952 г.р.) из Лиепаи ищет родственница Ирина.

Колесникова Юрия (1957-58 г.р.) ищет брат Виктор.

Цветкова Татьяна (1959 г.р.) - тебя ищет родственница Зоя.

Стуцис Интс (1963 г.р.) - тебя ищет родственница Ирина.

Акулова Геннадия (1950 г.р.) ищет дочь Светлана.

Эгле Юрис (1978 г.р.) - тебя ищет Маргарита.

Святодух Валентину (1968 г.р.) и ее семью ищет Светлана.

Хандогину Валентину (1976 г.р.) ищет брат Тадеуш.

Гаршек Нину (1961 г.р.), Гаршек Надежду и Гаршек Николая ищет Ольга: "Ищу маму, сестру и брата".

Байкину (Гаёву) Надежду (1950 г.р.) ищет родственница Елена.

Потехину Марину (1943-46 г.р.) и ее семью ищет родственница Светлана.

Утовкина Виктора Александровича (1938-39 г.р.) ищет дочь Ирина: "Может быть, у меня есть сестры и братья".

Бентс Лаймнесис (1990-95 г.р.) - тебя ищет брат Эдгар.

Кожухова Юрия (1980 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственница Яна.

Иванову Ирину (1980 г.р.) ищет двоюродная сестра Ния.

Ершев Александр (1983-86 г.р.) - тебя ищет сестра со стороны отца Юлия.

Салла Валдис (1961 г.р.) - вас ищут знакомые: "Ищу друга отца".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.