Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ декабрьский список, часть 2)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Анастасия Гаврина ищет своего брата Гаврина Александра Олеговича (1994 г.р.): "Жили в Риге. Нас разлучили, и больше я о нём не знаю. Помогите его найти".

Своего отца Юрия Михайловича Лыкова (1932 г.р.) ищет дочь Анна: "По мне известным адресам он не живёт. Помогите его найти".

"Ищем брата моего мужа Бутук Харламия (1956 г.р.) и его семью. Раньше он проживал в Лимбажском районе, поселок Стайцеле", - пишет Наталия.

Ольшевскую Лену из Лиепаи ищет подруга Лена: "Мы жили на Чукотке, поселок Нагорный. Лена переехала в Латвию, в Лиепаю".

Отца Волдемара Бамбанса (1955-57 г.р.) ищет и надеется найти дочь Наталья.

Своего сына Кузнецова Сергея (1956 г.р.), который может проживать в Лиепае ищет и надеется найти мать Гайда-Лиене.

Марину Отвари и Нормунда Отвари, которые проживали в Мадонском районе, Яункалснаве ищет родственница Кития.

Павлову Ирину Ивановну (1989 г.р.), которая может проживать в Пиньки, ищет родственница Лариса.

"Я ищу своих братьев, сестер и всех остальных родственников. Я родилась в Лимбажском р-оне, Ледурга. Мою маму звали Любовь Магульская, отца - Вячеслав Магульский. Я - второй ребенок. Отзовитесь!", - так пишет Эвита Вячеславна Магульская (до удочерения).

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.