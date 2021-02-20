Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ февральский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Фаину Карпову — Ефремову (1960 г.р.) ищет Елена: "Потерялась связь".

Роланд Власевский (1978 г.р.), который проживает в Улброке — тебя ищет родственница Эмилия.

Владимир Капировский (1944 г.р.) — тебя и твою семью ищет брат Владимир: "У нас один отец, но разные мамы".

Милана Подгурская (1960 г.р.) — тебя ищет Ирина: "Ищу дочь двоюродного брата моего отца Валентина Бокого".

Артур Арбидан (1989 г.р.) — тебя ищет мать Ольга: "Последний звонок от сына был в августе 2016 года".

Александр Дмитришин (1960 г.р.) — тебя ищет Оксана: "Ищу своего дядю, последняя встреча была в 1986 году в Риге".

Алдис Звирбулис (1964-70 г.р.) — тебя ищет дочь Катрина: "Ищу отца. Хочу ему рассказать, что он уже дедушка".

Диану Малахову (1963 г.р.) из Вентспилса ищет Наталья: "Связь оборвалась в 1983 году".

Георгий Яркович (1950 г.р.) — тебя ищет дочь Светлана. Она также ищет бабушку Ольгу Яркович, дядю Владимира Яркович, которые проживали в Юрмале (Слока).

Владимир Воронков (1954 г.р.), который проживал на ул. Маскавас — тебя ищет дочь Эдите: "Может быть, у меня есть сестры и братья".

Сергей Якушев (1954 г.р.) — тебя ищет Максим: "Перестал отвечать на звонки и письма".

Гуран Масхарадзе (1944 г.р.) из Юрмалы — тебя ищет Жолт: "Ищу друга моего отца".

Лидия Павлова 1949 г.р. из Лиепаи — тебя ищет сестра Анна.

Ларису Сыч Ивановну (1942 г.р.) и ее семью ищет Алексей: "Ищу двоюродных бабушку, дедушку, дядю и тетю".

Иосифа Карпова (1935 г.р.) и его семью ищет дочь Татьяна: "Также ищу дядю Игоря и тетю Светлану".

Галину Петрову Ивановну (1963 г.р.) и Людмилу Петрову Ивановну (1968 г.р.) из Даугавпилса ищет Людмила Тимошевич.

Сюзанну Павловскую (1960-65 г.р.) из Даугавпилса ищет сводный брат Ромуальд.

Анжелика Малиня Александровна (1970 г.р.) — тебя ищет по отцу Олег: "Анжела проживала на улице Института в Даугавпилсе".

Олег Шварц Петрович (1957 г.р.) из Даугавпилса — тебя ищет дочь Анна: "Последний раз отца видела, когда мне было 1,5 годика".

Венеранду Раутрих Язеповну и ее семью ищет Даниела: "Венеранда родная мать моего свекра".

Геннадий Степанов Иванович (1956 г.р.) ищет Нина Владимировна: "Это мой дядя по маминой линии".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.