Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ июльский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Озолиньш (Рачиньш) Донатс (1997-1999 г.р.) и Озолиня (Рачиня) Анна (1998-2000 г.р.) - вас ищут сестры Юлия и Светлана.

Сергей Федоров (1965-67 г.р.) - тебя ищет друг Михаил: "Совместная служба на корабле".

Олег Богданов (1962-64 г.р.), который учился Даугавпилсском техникуме железнодорожного транспорта - тебя ищет Евгения.

Старшего брата Александра Герасимовича (1950-51 г.р.) ищет Павел: "Последний звонок был в 2004 году".

Авлентину Ушакову (1945-46 г.р.) ищет подруга Валентина.

Олега Морозова (1945-46 г.р.) ищет сводная сестра Инна Григорьева.

Бориса Сергеева (1945-46 г.р.) ищет дочь Марина: "Очень хочу его найти".

Виталия Картузова (1970-71 г.р.) ищет дочь Екатерина: "Моя мама Мустафаева Инара".

Двоюродную сестру Инну Астахову (1961-63 г.р.)и ее семью ищет Инна Тюшкина.

Людмилу Васильеву (1970-71 г.р.) ищет лучшая подруга Анна.

Юрия Румянцева (1961-63 г.р.) ищет сослуживец Николай: "Совместная служба с 1972-72 годы в Бобруйске".

Двоюродную сестру Ольгу Феоктистову (1960-62 г.р.) ищет Людмила: "Связь оборвалась в 2015 году".

Андрея Мануилова (1965-66 г.р.) и его семью ищет сестра Елена.

Гунарс Аболиньш (1944-46 г.р.) - тебя ищет внучка Елена.

Двоюродную сестру Лилию Петрову (1959-60 г.р.) и ее семью ищет Виктор.

Лучшую подругу Ольгу Мартиненко (1950-51 г.р.) ищет Ольга.

Миколу Данилюка (1955-56 г.р.) и его семью из Лудзы ищет брат Иван.

Юриса Пимберса (1968-69 г.р.) ищет дочь Оксана. Также она ищет своих братьев и сестер.

Смайду Павловскую (Медунецкую) (1959-60 г.р.) ищет Виктор.

Яниса Иванова (1951-53 г.р.) из Прейли ищет сослуживец Арнис: "Совместная служба в Добеле в 1971 -73 годах".

Виктор Сладевский (1994-95 г.р.) - тебя ищут братья.

Разыскивается Николай Козлов из Валки.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.